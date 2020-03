*Hubo mano negra en Medicina

*Comuneros claman por ayuda

YA SE SUPO.- Que hubo mano negra en las supuestas denuncias de acoso en la escuela de Medicina y solo tenían la intención de dañar la imagen del doctor Alejandro Zermeño, pero con tan malas artimañas que todo se les volteó e incluso hubo alumnas que salieron a defenderlo y a decir que ellas no colocaron ni pancartas ni nada. La verdad fue una estratagema muy trillada para perjudicar a quien aseguran lleva la delantera en la lucha por la rectoría, por lo que causo risa la acusación.

NOMBRES, NOMBRES.- Los nombres de los autores de este teatro armado para demeritar a los contrarios ya comenzaron a pasar de boca en boca y pronto llegarán a las redes sociales, tengalo usted por seguro por lo que aquí se los daremos a conocer en cuanto los tengamos.

INDIFERENCIA.- Es indignante la indiferencia que existe ante las denuncias de acoso sexual por profesores en la UASLP en diversas escuelas y facultades, ya que las autoridades universitarias alegan autonomía y se ponen de acuerdo para que nadie critique sus métodos de selección de nuevo rector, pero no son capaces de unirse y defender a las estudiantes y personal femenino docente acosado.

HASTA LA IGLESIA.- Los comuneros de San Juan de Guadalupe ya recurrieron a la iglesia católica para que les apoye en su lucha por la sierra de San Miguelito; pretenden detener las consultas públicas del Ayuntamiento capitalino, por lo que entregaron un documento en la arquidiócesis potosina, a la que piden sea intermediaria en los conflictos.

MUY GRAVE.- La cancelación de la construcción de la nueva clínica del ISSSTE es un hecho grave y perjudica en su mayoría al magisterio potosino, que diariamente debe batallar para recibir un servicio de calidad en la institución. Es obvio que faltó gestión institucional ante los diputados para que se autorizara la obra prioritaria. Ni hablar una mancha más al tigre.

DENUNCIA CIUDADANA.- En Manuel José Othón esquina con calle Primera, vecinos reportan un socavón de gran tamaño, el cual se encuentra sobre el arroyo vehicular; estos colocaron objetos para señalar y evitar un accidente vehicular o que algún peatón caiga. Piden urgentemente que sea arreglado el desperfecto.

INCONCLUSA.- En la calle Corregidora de Soledad, vecinos piden ayuda ya que abrieron la calle para arreglar las tuberías pero quedó abandonada desde hace meses, por lo que el paso peatonal y de vehículos se ha vuelto muy complicado; además los locatarios de la zona reportan que sus ventas están bajando drásticamente, por lo que piden que los trabajos sean terminados lo más pronto posible.

NO HAY AGUA.—Ya comenzó el desabasto del agua en Soledad, en la colonia Francisco Sarabia esperan las pipas pasar y no llegan, el argumento es que no hay ni liquido para cargarlas. Qué contingencia, y qué se espera hacer al respecto?, solo vemos a las autoridades peleándose por mantenerse en el encargo, pero no por llevar agua, no hay ni para beber.

HOMENAJE A MAESTRAS.- Para honrar su esfuerzo y contribución a la sociedad, pero también para mantener en alto y permanentemente su clamor de respeto e igualdad, el Ayuntamiento de Soledad reconoció a seis mujeres por su destacada trayectoria en diversos ámbitos y brindó un emotivo homenaje póstumo a la maestra Silvia Rosales Gaitán.

VACILADORES.- Los diputados federales ecologistas por San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona y Oscar Bautista Villegas aparecen en un video en redes sociales que ha hecho viral sus detractores de tanto criticarlos y reproducirlo, lo que seguramente era el objetivo de los representantes populares; se trata de la aplicación de moda donde se actúa una canción y los políticos ya entendieron que las “benditas redes sociales” son para sacarles provecho.

NOTA.—En la tienda del solesito, ahora te piden que muestres los productos que te estás llevando y pagando. Habrase visto, ahora todos somos presuntos culpables. Muy mal por sus políticas hacia los clientes.