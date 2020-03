PROTESTA UNA GRAN LECCIÓN

DOLOR DE CABEZA EN SEDESORE

GRAN LECCIÓN.- La manifestación de ayer de miles de mujeres de todas las edades, que salieron a las calles de la Capital a pedir justicia, es un grito desesperado de quienes deben luchar todos los días por sus derechos. Crímenes, feminicidios, desalojos a golpes, despidos injustificados, abusos, acoso, etcétera es lo que han padecido las potosinas, no muy diferente a lo que ocurre en el país, que debe castigarse si de verdad las autoridades quieren dar ese paso adelante y reconocer una lucha que apenas empieza y sin duda será un parteaguas en la historia de nuestro país y por supuesto de San Luis Potosí, para no dejar impune el abuso contra las mujeres.

INVEROSÍMIL.- Por eso resulta inverosímil que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se haya pronunciado a favor del alcalde capitalino Xavier Nava, en el sentido de que él no tuvo la culpa en el desalojo a golpes de la ex oficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, ¿cómo explicar así, la aplicación de la ley?, ¿la injusticia y los abusos en contra de mujeres? Si son las propias instancias que se supone deben darles garantías, por lo que es censurable que la CEDH sea un ejemplo de ese enojo social que hay entre el sector femenino de la población en contra de las instituciones.

EJEMPLO.- La Universidad es otro ejemplo. Ha volteado la mirada como institución de libertades para castigar a quienes aprovechándose de una posición de maestros o autoridades escolares, acosan, abusan, censuran y no aplican la ley, a quienes lastiman a las estudiantes. Sin duda que mucho se debe cambiar a nivel institucional y si hoy las mujeres están en las calles exigiendo justicia, rayando las paredes de sus edificios, gritando a todo pulmón, es por esa causa, no se aplica la ley y se deja hacer y pasar los delitos, lo que deberá cambiar.

SE SUBEN.- Lo de las diputadas que anunciaron que se suman al paro que hacen las mujeres potosinas en contra de la injusticia y la no aplicación de la ley, para castigar feminicidios, acoso, inseguridad, etcétera, es censurable. ¿No verían cómo fueron ayer las protestas de las jóvenes inconformes, frente al Congreso? Cómo quemaron ahí efigies de políticos de todos los partidos por la falta de sensibilidad de los diputados para actuar y legislar a favor de ese sector, pero sobre todo vigilar que se aplique la ley. La verdad deberían cambiar su posición frente a los feminicidios y la falta de justicia en los casos que todos conocemos, para que se vea verdadera su posición y no solo faltando a trabajar.

POCO AYUDA.- El Director Administrativo de la Sedesore se ha convertido en un dolor de cabeza, anda tras los espacios de gente enferma para masificar a un par de mujeres que fueron dadas de baja, porque estaban como prestadoras de servicio profesional de la Secretaría del Bienestar; además tiene deudas con proveedores que amenazan con demandar a la dependencia y debe casi un millón de pesos en el seguro médico de dos trabajadores, tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federal por gastos indirectos que no ha sabido justificar. Mientras se gasta el dinero en flores, café, galletas y demás, en las oficinas no compra computadoras, ni equipo de aseo, ni nada, por lo que los trabajadores piden al Gobernador que lo destituya.

LEAL ASESOR.- Resulta que la defensa a ultranza que hace el político panista Mario Leal Campos de la administración del alcalde Xavier Nava, tiene una razón y está bien fundamentada: su hijo Pablo Leal de la Rosa “trabaja” como asesor C en la secretaría técnica del ayuntamiento desde Enero de 2019, con un sueldo nada despreciable que alcanza para que el ex alcalde, ex cónsul y ex embajador ande de “grillo” defendiendo al patrón.

CONFLICTO DE INTERES.- El caso de Mario Leal Campos con su hijo como empleado municipal y de muchos otros compromisos contraídos por el edil capitalino con empresarios y personajes políticos panistas, son una muestra de que Xavier Nava está presionado, amarrado, inmovilizado, por estos grupos de poder y no habrá nómina municipal que le alcance para pagar tantos favores.