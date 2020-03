*Les dira sus verdades AMLO

*"El Mijis" sigue en problemas





SUPER PEJE.- Seguramente hoy los políticos ratoneros, lambiscones, que han vivido siempre del presupuesto por años y no han contribuido en nada al crecimiento de San Luis Potosí, por el contrario en las posiciones que han ocupado han sido repudiado por sus malos resultados, hoy se esconderán como ratoncitos de las verdades que seguramente les dirá el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que con razón y el apoyo popular no deja títere sin cabeza. Ojalá y que en el informe entregado sobre el estado potosino, le hayan dicho verdades y se apreste a defendernos, porque de los políticos y de los “fifis” no hay más quien.

LAS BARBAS.- Por años la corrupción ha imperado en el país, y San Luis Potosí no ha sido ajeno, ahí está la podredumbre que dejó el ex gobernador Fernando Toranzo en el sector salud, donde debe intervenir la autoridad y llamarlo a cuentas para que responda de los dineros perdidos en clínicas, hospitales, medicinas, etcétera, etcétera. Pero como el hay más que entraron a la función públíca con una mano adelante y otra atrás y ahora viven en los clubes deportivos más ostentosos de la Capital, por lo que deben poner sus barbas a remojar, porque la lucha contra la corrupción viene en serio.

QUE RESPONDAN.- La realidad del país es lacerante por todo lo que hicieron los gobiernos del PRI y del PAN, que durante años ejercieron los recursos públicos a su discrección y dejaron un país con más de la mitad de su población en pobreza. Ojalá y que la lucha contra ese mal vaya en serio y que respondan los que hundieron al país.

“MIJIS” EN PROBLEMAS.- El diputado Pedro Carrizales Becerra “El Mijis” fue notificado –otra vez- de un proceso legal antes de la sesión ordinaria del Congreso del Estado; la actuaria del Poder Judicial adscrita a un juzgado federal en materia mercantil Maeva Drizela Noriega Gascón, le notificó de una demanda por una deuda de 120 mil pesos y el legislador dijo que es por una camioneta, que le falsificaron la firma, que ya pagó, que es un ataque en su contra, etcétera. Tiene 8 días hábiles para contestar.

DENUNCIA CIUDADANA.- En Prolongación Santos Degollado con Ejército Nacional, de la colonia Burócrata, vecinos de la zona reportan que el servicio recolector de basura no recoge todas las bolsas de desechos que se dejan en los lugares designados, y se está acumulando mucha basura. Piden A los trabajadores que hagan bien su trabajo ya que la calle está muy sucia debido a esto.

SIN REJA.- En la calle Primero de Mayo con Parrodi se encuentra un colector pluvial sin reja, lo que es un peligro para todos los que pasan por la zona, ya que se está llenando de basura y eso evita que se vea el hoyo, siendo un peligro no solo para vehículos sino también para los peatones.

UASLP.—La UASLP, se ha sumado a UnDíaSinNosotras, sin embargo, nadie cuestiona cómo se sigue tratando a las maestras y alumnas en la propia institución.

INEFICIENTES.—En el Registro Civil son ineficaces, solo dan cien fichas al día para conseguir algún trámite, muchos usuarios se regresan a sus domicilios aunque hayan llegado a las 4 de la mañana. Muy mal, por este organismo que tiene a la gente haciendo colas desde la madrugada.

SERIEDAD.- Muy seria y responsable la fracción del PRI en el congreso local y su coordinador Mauricio Ramírez Konishi, presentó un posicionamiento muy contundente y respetuoso para hacer un llamado al gobierno federal para que a la mayor brevedad de resultados que se vean reflejados ahora sí para bien de los potosinos, en materia de seguridad, desabasto de medicamentos, movilidad, desarrollo económico, etcétera.

CUIDADO CON EL FRIO.- Las autoridades ya reportaron que todavía faltan por llegar varios frentes fríos más, y que inclusive algunos podrían sentirse hasta principios de abril -¡En plena primavera!-, por lo que se lanzó un exhorto para que la ciudadanía no baje la guardia y no se confíe, es decir, que no guarde los suéteres y abrigos todavía, sobre todo este fin de semana, que se espera una baja fuerte en la temperatura.