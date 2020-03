ABUSOS.- Mientras el alcalde trata de evadir el juicio político por el desalojo de la ex oficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, a quien la policía municipal saco de las greñas de su oficinas, otro segundón, Gilberto Balderas inspector del Ayuntamiento Capitalino, en forma prepotente y con amenazas desalojó a un vendedor de chocolates del atrio de la iglesia del Saucito, el cual contaba con permiso del mismo templo por las festividades para el Día del Señor del Saucito y quien había aportado recursos para el sonido musical y las sillas para el evento. De plano los funcionarios municipales requieren unas clases de derechos humanos, para que no se aprovechen de los ciudadanos.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle Tobago con América del Norte, en el fraccionamiento Santuario, colonos reportan una fuga de agua muy grande y debido a ello dicen que ya están teniendo problemas con el suministro de agua en sus domicilios, por lo que piden al Interapas que preste atención a este problema y lo arregle pronto.

SIN TAPA.- En Eje vial con calle Tangamanga, en el Centro Histórico, habitantes reportan una alcantarilla colapsada que ya está llena de basura, la cual es un peligro para los peatones porque no se ve, debido a que la basura la cubre; piden a Interapas que coloque una tapa nueva para evitar accidentes.

POLIS.—No se sabe qué hacen los policías municipales, a los que de plano ya no se les ve en ningún lado, esa es la queja que lanzan vecinos de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez, quienes se sienten indefensos ante tanto abuso.

RESCATE.- Tan escasos andan los policías, que ni se percataron que el fin de semana, presuntamente secuestraron a un estatal, por 25 mil pesos en la colonia W. Por cierto, nos contaron que le hablaron al titular de seguridad y no quiso responder al elemento, hasta que la nota salió en los medios de comunicación.

CENSADO ALCALDE.- El edil soledense Gilberto Hernández, fue el primer ciudadano censado en su domicilio, y respondió al cuestionario que le realizaron los encuestadores debidamente identificados e invitó a la ciudadanía a participar y contribuir al trabajo de encuestadores que inició este 2 de marzo y finaliza el 27 de marzo.

SIN FIRMAS.- La intención de los asesores del alcalde de la capital Xavier Nava de aparentar un apoyo unánime de “empresarios y académicos”, terminó en vacilada, pues el desplegado que publicaron no tiene firmas, solamente logotipos y para colmo, la CANACO se desligó de ese documento al afirmar su presidente que no dieron su autorización; eso pasa cuando se confía en gente sin sentido común, cuando menos.

POR ALTO.- Fuertes declaraciones hizo el presidente de la asociación RENACE José Mario de la Garza en contra de legisladores por darle luz verde a la solicitud de juicio político contra el edil de la capital, pero nunca repara en la víctima Teresa Carrizales, que fue vejada, violentada, humillada, lesionada y eso que el abogado defiende los derechos humanos, sólo que ahora le ganó el compromiso político.

MUJERES EN INTERAPAS.- Aunque algo preocupado, debido a que el 81 por ciento del personal de atención al púbico son mujeres, el director de Interapas, Ricardo Fermín Purata, dijo que no hay objeción para que participen en el paro nacional del 9M. Ello no significa que se vaya a suspender la atención en las oficinas, sino que se buscará sortear la situación con el personal que se tenga disponible.

NO LES DEPOSITAN.- En el Ayuntamiento capitalino no han podido resolver los problemas en los apoyos a adultos mayores del programa “En Son de Paz”, que al momento no han recibido sus recursos; alegan que se trata de problemas con el banco, y en las instituciones bancarias les señalan que es cuestión de las autoridades.

DATOS RAROS.- Resulta que algunos productos de limpieza ya combatían el coronavirus, y ¿por qué no había detonado desde antes? si ya existía aunque fuera de otro tipo ¿por qué no hay tratamientos?