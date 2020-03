APLICAR LA LEY.- Los ayuntamientos de la entidad, incluido el de la Capital, en mayor medida que todos, han hecho caso omiso del pago de los laudos a los trabajadores que despidieron para meter a sus cuates, compadres, novias y amigos a trabajar a la administración pública municipal, para lo que sin ningún recato despidieron a trabajadores con muchos años de actividad y ahora lloran e interponen todos los recursos legaloides a su alcance para no pagar los laudos justos.

FIRMEZA.- Ante eso, el Tribunal de Conciliación se ha fajado los pantalones y ha actuado conforme a la ley, obligándolos a que paguen. Los alcaldes por su parte lloran en todas partes ante el embargo de sus cuentas, pero ya dijo la Auditoría Superior del Estado que van a tener que reponer ese dinero que por ley les quitaron, porque son recursos federales para obras. Es un abuso de los alcaldes el despedir a los verdaderos trabajadores para meter a sus cuates a la nómina y lo peor, no querer pagar lo justo a quienes despidieron.

VERTICALIDAD.- El Tribunal de Conciliación ha dado una muestra de verticalidad y aunque los ayuntamientos fueron a lloriquear al Congreso del Estado para frenar los cobros, éste se sostuvo firme y ahora deben pagar. Los abusos de los alcaldes son muchos y debe aplicarse la ley, para evitarlo.

CASTIGO.- Grupos feministas piden a la ciudadanía no acudir a comprar a comercios afiliados a Nuestro Centro en protesta por defender actitudes misóginas del alcalde capitalino.

¿APOLÍTICOS?.- De forma inverosímil y con una redacción pésima, diferentes organismos empresariales, comercios y escuelas patito encararon en un desplegado a diputados del Congreso del Estado por darle entrada a un juicio político en contra del alcalde capitalino, considerándolo sin sustento a pesar de la visible agresión física en contra de la oficial del Registro Civil, que fue desalojada a rastras de las oficinas del ayuntamiento.

QUEJA.- El problema es que la organización de Nuestro Centro, dice que nunca le pidieron autorización para publicar dicho desplegado, lo que asegura generará una queja legal por el uso de su nombre sin permiso. Orale.

TOMATE CARO.- Uno de los productos básicos más importante para la mesa de los potosinos, el jitomate disparó su precio a niveles exhorbitantes, lo que nadie se explica es el por qué, si San Luis es productor con dos invernaderos, en los que se aplicaron recursos públicos, no hay abasto. Aparte, si durante el sexenio de Fernando Toranzo se dispuso de cientos de millones de pesos para instalar invernaderos no hay producción y lo peor, ¿que hace la Sedarh para promover los huertos familiares que pueden ayudar al abasto?

CASTIGO.- Millones van y millones vienen y el estado de San Luis Potosí, no puede resolver problemas básicos, como puede ser el abasto de un vegetal al que se han aplicado millones y millones de pesos, o alguien puede dar una explicación ¿por qué, en Rioverde se gastaron miles de millones de pesos y no hay producción para la población? Y también si alguna autoridad investigó los recursos que destinó el gobierno de Toranzo a crear invernaderos y ninguno generó producción ¿qué no hay castigo?

LIDERESAS.- Johana Carolina Ramírez Llanas y Eloísa Iveth Vázquez Carreón rindieron protesta como presidenta y secretaria general respectivamente, en la capital del estado, del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) ante la lideresa estatal Rebeca Terán Guevara. Son cuadros nuevos que vienen a reforzar el trabajo de las mujeres tricolores.

REINCIDENTE.- El alcalde de Ciudad Valles Adrián Esper, quien apenas en noviembre pasado llamó “enfermas y trastornadas” a mujeres priístas, ahora se refirió a la secretaria de Salud Mónica Liliana Rangel como “la mona esa”, indignado porque la funcionaria estatal informó sobre un caso sospechoso de coronavirus en ese municipio, que luego se descartó. Y en plena lucha contra la violencia de género.

LA ALAMEDA.- Varios jóvenes se dedicaron este domingo a recolectar basura en la alameda “Juan Sarabia”, espacio que por lo general está muy descuidado. La tarea de los jóvenes nada tuvo que ver con el Ayuntamiento capitalino, fue por convicción.