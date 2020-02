*Estrenamos en ABC Radio

*Niños desmayados en Valles

PROGRAMA.- Mañana miércoles dará inicio el programa de ABC Radio Termómetro 2021, el cual será transmitido a las 20:00 horas por el 104.9 con la participación del delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) Sergio Aispuro Cárdenas, quien hablará sobre el nuevo escenario electoral que espera a los potosinos el próximo año para la elección de Gobernador, diputados federales, locales y alcaldes. Lo invitamos a que nos acompañe y conozca de viva voz todo lo relacionado a la elección del 2021. Estarán en el programa también Roberto Gutiérrez, Emanuel Landeros y Raymundo Rocha.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la glorieta Revolución, en Himno Nacional con Tatanacho, se formando un hundimiento en el pavimento de la glorieta, lo que dificulta el paso de los vehículos y cada día se hace más grande. Vecinos de la zona piden a las autoridades solucionen este problema, ya que es una avenida muy transitada y puede generar serios problemas con el tiempo.

MALAS CONDICIONES.- En la colonia Industrial Mexicana, entre las calles José Vilet y Abeto, vecinos hacen el llamado para que la calle se arregle ya que se encuentra en muy mala condición, y cada que llueve se hacen terribles inundaciones, lo que dificulta el paso de vehículos. Señalan que las autoridades solo ponen parches en los baches y eso hace que pavimento quede irregular, por lo que vecinos piden se reencarpete la calle.

SOLAZO.—Hasta los policías estatales nos contaron el chisme de que en la pasada ceremonia del Juramento a la Bandera, que organizó el SEER, tuvieron por horas en el sol a los pobres niños de tercero de primaria. Tache para las autoridades que no piensan en los chiquillos.

OTRA.—Igual sucedió ayer, en la plaza de los Fundadores, en la ceremonia de Abanderamiento de 30 escuelas, a los niños invitados los tenían desde muy temprano y sin lonchar.

COMANDANTE POLICIA.- Al que no le gustó la entrevista a las oficiales fue al director de la Policía Municipal en Soledad, ´para qué o qué´, expresó y se le explicó que era en el marco del Día Internacional de la Mujer, ´pero va a salir bonita´?, preguntó, recibiendo como respuesta que saldría publicado lo que ellas respondieran, ´pues bueno´. Como que no quedó satisfecho. Lo que no han de vivir las oficiales en un mundo de varones. Difícil.

DESMAYO MASIVO.- Al presidente municipal de Ciudad Valles Adrián Esper no le salió como esperaba el evento del Juramento a la Bandera, pues se desmayaron nada más y nada menos que 38 niños escolares y una funcionaria educativa, por estar mucho tiempo bajo los fulminantes rayos del sol, ya que se les citó antes de las 7 de la mañana y duraron expuestos demasiado tiempo y en la huasteca, el calor está insoportable.

CONSECUENCIAS.- Obviamente este tipo de situaciones deberán traer consecuencias y entre ellas está el sancionar al organizador que no tomó en cuentas las condiciones climáticas para los menores y demás asistentes, además, hay que checar médicamente a cada menor que se desmayó y a la funcionaria y por último, que el edil reconozca su responsabilidad y al menos busque la manera de retribuir a los niños que expusieron su integridad, total, dice que dinero es lo que le sobra.

ESCONDIDOS.- El gabinete municipal encabezado por el alcalde Francisco Xavier Nava palacios, cambio de última hora su reunión de gabinete de lunes, de la Unidad Administrativa Municipal al Centro Unión; los funcionarios no esperaban que serían sorprendidos por una protesta de comerciantes callejeros, y optaron por no salir hasta que se retiraron.

SIN ATENCIÓN.- Lo inexplicable es que, sin necesidad, las puertas del Centro Unión fueron cerradas y la atención al público se suspendió casi toda la mañana, incluyendo la “Puerta Violeta” que, a decir de sus directivos, presta servicio las 24 horas del día y los 365 días del año. Ayer se vio que no es así.