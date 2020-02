*¿Dados cargados con abogados?

*Gabino no dio agenda de AMLO



MILLONARIOS.- La entrega de los recursos del Ramo 33 a los alcaldes, incluido el de la Capital, tiene sus asegunes dicen los enterados. Antes, como seguro ocurrirá ahora, lo primero que había los presidentes municipales era comprarse camioneta nueva y mandar pavimentar la calle donde ellos viven, la de la novia y la de la casa de su mamá. Luego el dinero lo destinaban a darse un aumentito de sueldos y a contratar un ayudante del ayudante, para que les cargue el maletín. Ante esto tanto la Contraloría, que lo vemos difícil, así como la Auditoría Superior del Estado y la misma Federación deben fiscalizar cada peso para que en vez de que esos recursos sean ejercidos de manera frívola por los alcaldes, lo utilicen en beneficio de la gente.

FISCALIZACIÓN.- Hasta ahora nadie ha dicho como se van a supervisar esos recursos, que por ejemplo en el caso de la Capital, asciende a la friolera de casi 700 millones de pesos, que ojalá y que al igual que en otros municipios no se destinen a la promoción política de los alcaldes que aspiran a nuevos puestos públicos, porque la gente ya está cansada de tanta corrupción, pero además sufre todos los días por los malos servicios que prestan los ayuntamientos, las calles llenas de hoyos, la basura que nadie recoge, la falta de alumbrado pública, la inseguridad, la mala movilidad, etcétera.

¿RESPONSABLES? A la par del anuncio de la entrega de los recursos del Ramo 33, debería anunciarse quien será el responsable de vigilar que se aplique bien esos milloncejos, ya que hay muchas necesidades entre los ciudadanos, faltan clínicas de salud, escuelas, áreas de recreación, promover la cultura, mejorar el transporte, mejores vialidades, etcétera y no se debe dejar al contentillo de los alcaldes, el manejo discrecional de esos recursos, ya que como dicen “en arca abierta, hasta el más justo peca”.

CONCILIOS.- Así como se integran a nivel empresarial los consejos económicos para promover la inversión y vigilar el destino de algunos impuestos, debería de crearse un concilio que integre a ciudadanos honestos para supervisar y aprobar la aplicación de los recursos del gobierno federal que se destina anualmente a los municipios y genera muchas suspicacias, pero que además a finales del trienio de los presidentes municipales, siempre les falta dinero, o bien lo aplicaron mal.

UNA FARSA.- La Ley que aprobaron los diputados locales para prohibir que los comercios en pequeño den bolsas de plásticos y que los restauranteros también, más bien parece una farsa y ya lo han dicho las cámaras como la Canacope y Canirac, que piden se revise. Esto porque ¿De que sirve que a los ciudadanos no se les de donde llevar el mandado a su casa, si estamos invadidos de plástico por todas partes? Y si no vea usted estimado lector, los refrescos están en botellas de plástico, la mayoría de los alimentos que venden los super también, todo viene en plástico y los diputadetes se les ocurre pegarle al más desprotegido como son los ciudadanos. ¿Por qué no le prohiben a las refresqueras el uso de plástico? A las grandes trasnacionales también. Porque les tienen miedo. Pero a la población que se amuele. De plano.

PREPOTENTE.- Un miembro -de medio pelo- de ese sindicato, no pudo ingresar al Centro de Justicia para Mujeres “como Juan por su casa” sin identificarse, lo que generó que el SITTE con una manta exhibiera a las mujeres por defender su espacio.

PREDECIBLE.- Inició “campaña” los aspirantes a presidir la Asociación Potosina de Abogados, y aunque son cinco candidatos parece evidente el resultado luego de que uno de ellos presentó sus propuestas acompañado de varios ex presidentes de la asociación. ¿Dados cargados?

SORPRESA.- El delegado Gabino Morales no quiso “soltar prenda” respecto a los temas o itinerario del Presidente de la República en su próxima visita al estado, dijo que en los próximos días habrá una reunión para detallar la logística del evento y que será entonces cuando se sepa el tema de la visita.

REVÉS.—Que le está quedando grande el encargo al presidente de la COPARMEX, Julio César Galindo Pérez, pues desde que llegó al cargo no ha podido dar los resultados que los patrones esperaban de él. A poco tiempo de iniciar en el mandado, se le ve opaco y gris.