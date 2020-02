* Medicina ya tiene sucesor

DESCONSIDERADOS.- La carga económica que tienen los ayuntamientos por los laudos que no pagan, van a continuar creciendo por negligencia administrativa, pero también política, ya que en vez de solucionarlos, los alcaldes y funcionarios cada que inicia una administración municipal despiden hasta al perro, pero nunca pagan lo que dicta la ley. Luego se quejan de que los tribunales les afectan en sus finanzas, pero lo cierto es que los alcaldes violan la ley y quieren que los propios tribunales, también lo hagan, lo que debe castigarse por el Congreso.

PESADOS LAUDOS.- Primero violan los derechos de los trabajadores y los despiden de forma injustificada, luego no les quieren pagar por lo que vienen las demandas justas de quienes dejaron parte de su vida en las administraciones municipales, por lo que las deudas crecen y deben ser cubiertos, o bien como lo han sugerido los propios tribunales, debe llegarse a acuerdos a fin de que se salvaguarden las finanzas municipales.

UN CASO.- Por ejemplo la alcaldesa de Villa de Reyes, manda a su gente a declarar que no habrá para el pago de apoyos sociales, porque les embargaron las cuentas ¿y que esperaba? Que los tribunales defiendan a los ayuntamientos que violan la ley y los derechos de los trabajadores. Una cosa es clara, llegan a las administraciones municipales y para colocar a sus “cuates”, despiden a los verdaderos trabajadores que tienen años en sus puestos, lo que es una injusticia que no se debe permitir, porque en el estado de derecho principalmente viola las garantías individuales de quien no se puede defender.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle José Vilet, en la Industrial Mexicana está un hoyo que se formó debido a un mal arreglo de Interapas, la tubería no fue reparada bien y esto ya se ha convertido en una pequeña piscina que afecta el suministro de agua a los vecinos de la zona. Urgen que el organismo atienda correctamente el desperfecto.

SIN PAVIMENTAR.- En la calle Ejido de San Francisco, de la colonia Genovevo Rivas Guillén, al norte de Soledad, vecinos piden que la calle sea pavimentada ya que sólo es tierra y cuando hay lluvias se vuelve un lodazal; además la calle se ha deformado debido al paso de vehículos, por lo que en algunos segmentos es difícil transitar. Los colonos de la zona piden que ya sea pavimentada.

MEDICINA.- Ya nos contaron que el director general del Hospital Central, Francisco Alcocer, quiere convertirse en director de la Facultad de Medicina de la UASLP, en cuanto Alejandro Zermeño se convierta en rector, buscará ser su sucesor, unos dicen que anda por buen camino.

SEGURIDAD.- La que anda muy molesta es Marvely Costanzo, pues ya se ha convertido en víctima recurrente de la inseguridad y nadie resuelve esta crisis.

CULTURA DEPORTIVA.- Todos los centros recreativos, deportivos y comunitarios de Soledad de Graciano Sánchez contarán con un programa deportivo-cultural con el objetivo de fomentar el deporte, la convivencia y la prevención del delito entre los soledenses.

SEVERA CRISIS.- Los apicultores del Estado, están atravesando una severa crisis por las nuevas “políticas económicas” del gobierno federal que dejó de firmar convenios internacionales, afectando la exportación de miel potosina a diversos países como Estados Unidos. Ahora los productores de miel se fueron de “mojados” o venden al menudeo sus frasquitos muy por debajo de su precio.

A LA MITAD.- El Congreso del Estado se gastará unos 4.4 millones de pesos en la consulta indígena a la que obliga la Constitución para que las reformas que se hagan tengan validez y lo caro radica en la contratación de traductores y la movilización de las personas, además de las notificaciones deben ser personalizadas. Todo está bien siempre y cuando haya buenos resultados.

CAMBIOS.- La Fiscalía General del Estado (FIGE), realizó cambios en las delegaciones regionales y en la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) para fortalecer a la institución en su funcionamiento y servicio a la población.