¿QUIÉN LOS REGULA?- El accidente donde ayer un taxista perdió la vida en el acceso norte, no debe verse como un hecho aislado, ya que al igual que los choferes del transporte urbano, no hay autoridad que los pueda ordenar, ni la SCT, ni la Policía Vial, ni leyes, ni reglamentos, ni nada. Simplemente circulan a velocidades inmoderadas por toda la mancha urbana y los responsables de regularlos se hacen de la vista gorda, con resultados como el ocurrido ayer, lo que es lamentable.

INCONTROLABLES.- ¿Alguien sabe por qué corren por toda la ciudad a grandes velocidades, lo que pone a los usuarios en grave peligro? No es posible que tratándose de usufructuarios de un permiso que otorga el Estado, el propio Estado se haga de la vista gorda y no tenga capacidad para normarlos. Durante años se han constituido como un grupo de choque, en el que predomina el uso de la fuerza y ni la SCT, ni la Policía Vial municipal tienen capacidad de control sobre ellos, y si lo intentan simplemente les echan montón.

OTRA.- Además el problema de los vehículos en los que circulan requiere de medidas urgentes por la SCT, ya que esos vehículos no cuentan con las mínimas condiciones para llevar pasaje, son antiguos, no tienen cinturones de seguridad, ni protección, ni nada. La ley debe obligarlos incluso a contar con un seguro de daños a los usuarios, pero principalmente a normarlos y no permitirles que transiten con pasaje a velocidades irracionales ya que son un peligro para todos y no es posible que la ciudad se vea como un lugar sin ley.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle San Sebastián, vecinos reportan una importante fuga de agua potable, la que se originó debido a que una empresa de gas natural, la dañó cuando colocaban una tubería, ocasionando fallas en los ductos de agua, por lo que piden a las autoridades exijan a los responsables que reparen el daño.

TRABAJOS A MEDIAS.- En la zona de la Avenida Damián Carmona, con Juan del Jarro y Hernán Cortés, el departamento de ecología taló un árbol y dejaron los restos sobre el camellón, lo que puede ocasionar un accidente ya que los restos sobresalen del camellón, siendo un peligro latente. Habitantes y comerciantes de la zona solicitan que se retiren los restos para evitar algún siniestro.

PARÁMETROS.- Aunque las becas de transporte son un beneficio para los alumnos, estudiantes de la UASLP se quejan de que el beneficio se le ha entregado a compañeros que tienen vehículo, mientras que otros que sí utilizan el transporte urbano no han sido favorecidos con la beca; será necesario que la FUP revise los criterios que aplica para asignar estos apoyos significativos.

GABINETE EN SOLEDAD.- El Contador Público, Omar Valadez Macías, fue presentado a propuesta del presidente Municipal ante el Cabildo y fue éste último el que determinó por mayoría de votos la aprobación para que se desempeñe como Tesorero Municipal, cargo que ocupaba el Contador Público Reynaldo Enrique Martínez Tovar, quien ahora se desempeñará como director de Recursos Humanos, que era el puesto que ocupaba el primero de ellos.

INCONGRUENCIAS.- Vaya que las cosas en la Fiscalía General del Estado no están funcionando como los ciudadanos esperaban. El fiscal anticorrupción renunció porque, dicen sus cercanos, no lo dejaron hacer su chamba; luego, sin razones aparentes, despiden a la vice fiscal científica y mientras, un asesor del fiscal que armó escándalo ebrio hace algunas semanas y causó accidentes, armado y en vehículo oficial, sigue gozando de todos los privilegios.

ALCALDE OPACO.- La organización “Ciudadanos Observando” logró que la Cegaip, después de ocho meses obligara al alcalde independiente de Ciudad Valles Adrián Esper, a los síndicos Alejandro González Duque y Alejandra Altamirano Rodríguez, así como a los once Regidores, a publicar sus sueldos así como de todos los empleados, pues desde que arribaron al cargo en Octubre de 2018 se negaron a revelar sus ingresos. Ahora, no les queda de otra.