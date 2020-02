PELEAN EN CIUDAD JUDICIAL

LLAMADO A POLÍTICOS BALINES

OPERATIVO.- Ojalá que el operativo de la autoridades en las inmediaciones del estadio Alfonso Lastras para el partido de este dÍa, evite los daño y robos que producen a los vehículos así como el negocio que hacen los “viene-viene” con los lugares de estacionamiento. Por cierto, que alguien le ponga un alto a los vigilantes privados del estadio, pues sus abusos siempre quedan impunes.

PASO LENTO.- A paso muy lento avanza la obra de 5 de Mayo entre plaza de Armas e Iturbide, a pesar de que es zona peatonal y que no había mas que reacomodar los adoquines, lo cual costará al erario mas de 2 millones de pesos. Pero si Guerrero quedó inconclusa, imagínese lo que ocurrirá con este nuevo proyecto.

DE ADORNO.- Ayer jueves alrededor de la 1 de la tarde, dos familias que salían de la Ciudad Judicial protagonizaron un pleito que generó temor entre los presentes, y los oficiales que resguardan la entrada del edificio sólo se dedicaron a observar sin intervenir de manera alguna, por lo que abogados hicieron un llamado a la presidenta del Poder Judicial para que instruya a los guardias a actuar cuando haya este tipo de situaciones que también pueden derivar en afectaciones para los usuarios.

OBSERVACIÓN.- El Arzobispo de San Luis Potosí, monseñor Jesús Carlos Cabrero comentó ayer sobre los aspirantes a la gubernatura y dijo algo muy cierto, que vigilemos si no obedecen a proyectos contrarios a los ciudadanos, además dijo que esos nuevos políticos deben recuperar la vocación de la sensibilidad social hacia las demas personas, por las graves carencias que tiene la sociedad y que ellos no han atendido. Sin duda un buen llamado a cuidarnos de los políticos balines.

QUE NO SUEÑEN.- Que no sueñen, dijo, con enriquecerse propio, ya que dijo en la entidad hay muchos potosinos pobres y lo que se requiere es lideres que trabajen y que no solo busquen puestos por compromisos políticos o para ganar dinero. Sin duda mensaje muy oportuno para todos aquellos que han salido a la palestra para decir que ellos quieren ser, cuando ni siquiera en sus lugares de origen los quieren. Ojalá y que esto haga recapacitar a los partidos políticos para que cierren filas y no permita lleguen quienes no han dado respuesta a sus conciudadanos, donde hay muchas necesidades

DENUNCIA CIUDADANA.- En Coronel Romero con Fuente del Parque, vecinos piden que se ponga un semáforo en esta intersección ya que los automovilistas circulan a exceso de velocidad, lo que ha ocasionado varios accidentes y resulta un peligro, no solo a los peatones si no también a los locatarios de la zona. Urgen que se coloque un semáforo para evitar más siniestros.

FOCO DE INFECCIÓN.- En la calle República de Ecuador, colonia San Francisco en Soledad, el Interapas abrió para reparar una tubería de aguas negras pero dejaron solo la calle abierta y un río al descubierto, lo que genera un foco enorme de infección. Los vecinos ya han reportado el problema pero les dijeron que esto va para largo, que tienen que esperar y eso ha ocasionado que varios se enfermen.

ACOMODO.- Un par de puestos ambulantes con venta alusiva al 14 de febrero se colocaron en el pasaje que conecta la Plaza de Armas con la calle Álvaro Obregón, al parecer esa fue la solución que encontró el Ayuntamiento ahora que optó por enviar la Fiesta del Chocolate a la Plaza del Carmen, cuando antes se realizaba dentro del Palacio Municipal mientras a los ambulantes se colocaban en el pasaje Othón a un costado de Catedral.

VIENE.- En este mismo mes de febrero se espera la presencia de los gobernadores del bajío, quienes a invitación del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, estarán dialogando sobre proyectos de interés regional.

COMANDANCIA NUEVA.- Con la puesta en marcha de la nueva Comandancia Central se verá fortalecida la capacidad de respuesta a la población en caso de alguna eventualidad, actualmente la sectorización en las sub comandancias ha permitido que el despliegue de atención sea menor a cinco minutos.