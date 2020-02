*Tequis inundado de “rateros”

*Le hace al cuento la Comisión

QUEJA.- Vecinos de las calles de Mariano Avila y el Callejón López, en el corazón del barrio de Tequisquiapan, denuncian que hay una banda de ladrones en la zona que los tiene practicamente “secuestrados” y ninguna autoridad atiende las denuncias, ni van las nuevas patrullas, ni policías de a pie, ni mucho menos contestan las llamadas de emergencia que realizan cuando ven a los delincuentes introducirse a las casas, donde se llevan todo lo que encuentran.

BUSCARÁN A “RAMBO”.- Dicen que de plano ya no saben a quien recurrir y ya están pensando en contratar a un “rambo”, o algun justiciero que los salve de quien se aprovecha que haya casas solas, o con pocas personas, a las que tiene muy bien vigiladas, porque en cuanto observa que no hay movimiento, se introducen a las viviendas y se llevan lo que pueden. Los vecinos piden a la autoridad que por favor intervenga, que manden vigilancia a la zona, que se den sus vueltecitas, porque en esa zona puede ocurrir una desgracias, ya que el enojo es mucho y no se ve que haya autoridad. Servidos.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle Alaska esquina con Juárez, hay un teléfono público el cual está a punto de colapsar pero está detenido por cables eléctricos, lo que resulta peligroso si se llegan a reventar, porque podría resultar en un accidente de alta gravedad. Vecinos de la zona piden que sea retirado para evitar daños a terceros.

COLECTOR DAÑADO.- En Carretera 57 y Avenida Topacio se encuentra un colector pluvial el cual sus rejas han comenzado a colapsar, habitantes de la zona piden sea arreglada.

RECLAMO VIGENTE.- Maestros jubilados protestaron este martes para exigir, una vez más, que se les entregue el fondo de vivienda que ya les fue descontado durante su tiempo laboral y del que no han podido disfrutar, algunos de ellos ya han fallecido y nunca recibieron ese recurso.

PERIODISTAS.—Como que le hacen al cuento en la Comisión de Atención a Periodistas, porque siempre dicen que se van a reunir y al momento de la cita, nadie llega, ni los propios diputados encargados del área.

PSEUDO.—Lo mejor es informarse en medios formales, no con portales que en ocasiones ni verifican su información, son escandalosos y contradictorios siempre, con tal de llevar siempre la contra, así hay uno de uno que siempre anda viajando.

BENEFICIOS.- La organización civil Ciudadanos Observando que preside J. Guadalupe González “Lupillo” reveló ayer que “desde hace años el Fraccionamiento Villa Magna debió haber sido regularizado por el ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí y de esta forma entregar el pozo a Interapas para que sus habitantes paguen lo justo por el consumo de agua potable, drenaje y alcantarillado. Sin embargo, a la fecha no pagan el agua y el Interapas no cobra”.

MAL MOMENTO.- El alcalde Xavier Nava fue al mercado República y aunque se deshizo ya de los pseudolíderes que siempre lo acompañaban, esta vez le salieron al paso los verdaderos comerciantes para reclamarle la falta de seguridad, alumbrado, limpieza y mantenimiento, por lo que le exigieron soluciones; los achichincles del edil no lo dejaron que escuchara las quejas porque “tiene otros asuntos qué atender”.

PROYECTO JOYA HONDA.- En el 2015, el proyecto eco turístico de la Joya Honda y cuya ejecución se realizaba de forma conjunta con los gobiernos federal y estatal, desde entonces se encuentra inconcluso, en ese entonces se informó que se habían invertido algo así como 20 millones de pesos, para construir algunas cabañas y corredores, habrá que ir para conocer si esta inversión fue real.

¿PORRAS FALSAS? Previo al acto protocolario que realizó el alcalde Xavier Nava en el mercado República, locatarios dialogaban sobre una lona que se colocó en el lugar dándole la bienvenida, uno de ellos cuestionó qué los halagos al presidente si “no es nuestro amigo” y apuntó que más que agradecimiento se le harían peticiones reales; la mujer con quien hablaba le respondió que a ella sólo le pidieron permiso para colocar la lona, dejando en duda el origen del mensaje.