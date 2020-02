*La Huasteca en total atraso

*Que quieren bajar a “Yola”

ATRASO.- Es lamentable la situación en la que viven millares de indígenas en la Huasteca Potosina, pero no sólo ellos sino muchas personas también que apenas sobreviven con empleos mal pagados en el campo, explotados con jornales miserables, en negocios particulares en su mayoría de personas que han escalado en la política y hacen negocios poco claros, acostumbrados a pagar con alcohol incluso ni siquiera bueno, sino adulterado y todos se preguntan y sus representantes diputados, senadores, alcaldes, políticos ¿dónde están? ¿Haciéndose ricos? No cabe duda que los habitantes de esa zona del Estado continúa una de las más olvidadas, pese a la riqueza que la rodea en recursos naturales.

NECESIDADES.- Faltan hospitales, universidades, empleo, problemas que a nadie le interesa resolver, que tiene a la región siglos de retraso, los ciudadanos padecen contaminación, falta de agua potable, hospitales, escuelas, caminos, ayuda para vender sus cosechas y siguen en manos de acaparadores y de políticos que sólo los visitan en tiempos de elecciones y nunca regresan o que únicamente van a hacer negocios agrandando su miseria. Bastaría que cualquier institución u organismo nacional o internacional visitara esa zona del Estado para darse cuenta del atraso en que tienen a los indígenas y a mucha gente, sin oportunidades de salir adelante. Que lástima.

¿TURISMO?- ¿Y sus representantes? ¿dónde están? Pues gozando de las mieles del poder, de los buenos salarios, pero lamentablemente no regresan ni un quinto para ayudar a sus comunidades, ni a resolver la pobreza de la gente, a crear empleos, a llevar a educación, clínicas, etcétera. Sin duda hay que cambiar el chip de la gente de la Huasteca para que exija bienestar, crecimiento, salarios bien pagados, no dádivas y principalmente que no se les vea sólo como comunidades en la miseria interesantes para el turismo, sino como personas con derechos para generar una economía que los beneficie.

DENUNCIA CIUDADANA.- Habitantes de la calle General Von Moltke de María Cecilia piden a las autoridades que esta sea pavimentada, ya que es sólo tierra y en temporada de lluvias es difícil cruzar en vehículo, y aún más a pie; la gente que habita en la zona piden ayuda pues aseguran que ya tienen años sin que se les preste atención a su petición.

PAVIMENTACIÓN.- La calle Camino Real a Guanajuato, de la colonia Valle Progreso, tiene una fuga importante de agua potable y aunado a la falta de pavimento la calle se ha convertido en un lodazal, por lo que el paso de vehículos y el peatonal es casi imposible, hasta peligroso, por lo que se pide a Interapas solucione el problema y a municipio que pavimente la calle para evitar más problemas.

SAGRADOS.- Anda acompañando a los wirrarikas la diputada de Morena Marité Hernández, pero no sabemos a ciencia cierta qué tanto les ayuda. Siguen con muchos problemas.

TTP.- Otra institución que como que le hace al cuento en la remodelación de sus instalaciones es la Central Camionera, que se está reparando, pero lleva ya mucho tiempo en obra y seguimos esperando que enseñen buenos trabajos.

NO ENTIENDEN.- Los priistas se siguen peleando internamente y ahora es por la secretaría general, donde se pretende bajar a Yolanda Cepeda y subir a otra aspirante, lo que tiene molesto al líder nacional Alejandro Moreno “Alito” que sigue posponiendo su visita a SLP para tomarle protesta a la nueva dirigencia.

QUE SEA MUJER.- La bancada del PAN en el Congreso del Estado que encabeza Rolando Hervert impulsa la propuesta de que sea una mujer quien ocupe la Fiscalía Anticorrupción, institución que deberá ser independiente de la Fiscalía General; el tema se va a discutir en las comisiones correspondientes en los próximos días.

”CARRERITAS”.- Ya no sólo se organizan “arrancones” en la periferia de la ciudad, sino también en céntricas calles de la capital, con automóviles manejados por ebrios jóvenes que salen de los centros nocturnos del primer cuadro. A altas horas de la noche cuando es nula la vigilancia en esas arterias. La calle Alvaro Obregón es una de ellas.