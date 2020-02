Y el avión “apa”, ¡sí se rifará!

Más informales, ¿y la autoridad?

QUE NO INVENTE.- A excepción de los legisladores de MORENA por obvias razones, la clase política potosina se mostró contrariada, molesta, indignada por la manera en que se manipulan las leyes en este país para darle marco legal a las ocurrencias, como la de rifar el avión presidencial y todo por un capricho. De todos modos, el sorteo va y se realizará el próximo 15 de Septiembre.

DURO Y TUPIDO.- Como ya se esperaba, los legisladores se le fueron encima al dirigente estatal de MORENA Sergio Serrano quien anda “indignado” por una Ley de Austeridad que no avanza, cuando tiene denuncias en su contra por abusos en el gasto de los recursos del partido y quería que los legisladores le dieran “moche” del 5.0 por ciento de su salario mensual.

DENUNCIA CIUDADANA.- Vecinos de la calle Baltasar Echave esquina con Ricardo B. Anaya reportan que el pavimento está completamente deteriorado debido al paso de unidades pesadas como los tráileres, los cuales con su gran peso están dañando el piso, esto ha generado baches de gran tamaño y se dificulta el paso del resto de los vehículos. Urge que reparen esta vialidad.

CASA ABANDONADA.- Vecinos de la calle Iturbide, de la Colonia Rancho Pavón reportan una vivienda que está abandonada y que su fachada está por colapsar, solo está detenida por tablones de madera que la apuntalan y evitan que colapse, no obstante todo peatón y vehículo que circula por esta zona corre peligro. Urge que atiendan esta situación.

OCUPACIÓN.- Poco a poco, el pasaje que conecta la Plaza de Armas con la calle Álvaro Obregón, a un costado de la Plaza de la Tecnología, se ha llenado de puestos informales de comida chatarra y prendas artesanales, así como éste, hay otros espacios que de un día para otro son ocupados por el comercio informal de manera “discreta”.

ESTRAGOS.- Este viernes por la mañana, los semáforos del bulevar Rocha Cordero en el cruce con Chapultepec estaban apagados y durante varias horas el crucero permaneció sin presencia de la policía vial, fue hasta después de las 9 cuando acudió un solo oficial para dar vialidad y tratar de evitar percances.

OTROS MÁS.- Por cierto, también los semáforos del congestionado crucero de la carretera a Matehuala y la avenida México y la San Pedro estuvieron inservibles, y vaya que se hizo un trafical que para qué contar, si la ciudad ya presenta congestionamientos a todas horas, ¿quién sabe cómo resolverán?

¿Y LA FERIA?.- Muchos usuarios del transporte urbano se siguen quejando de que no les dan cambio cuando pagan la tarifa con una moneda de 10 pesos, algunos dicen que ¿para qué provocan feria y no cantidad cerrada?, los choferes, no todos, bien conchas se quedan con el sobrante ¿y qué?, dijo un chafirete, urge que la SCT ofrezca la mejor solución al dilema.

NI LAS MOSCAS.—La Cegai, tuvo un evento en la Facultad de Derecho y sólo unos cuantos despistados se acercaron al auditorio para ver qué hacían. Dicen que nadie se enteró porque no saben difundir sus eventos. Puro dispendio de recursos sin que haya resultados.

PREDIAL.- El Ayuntamiento de Soledad invita a la población a que durante el mes de febrero aproveche el 10% de descuento en el pago del impuesto predial. Se recuerda a los ciudadanos sobre la importancia de la captación de este recurso con el cual el Ayuntamiento obtiene liquidez para realizar obras y mejora de los servicios a favor de la ciudadanía.