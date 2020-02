*Que “Alito” vendrá el día 21

*Que hoy reaparece “El Mijis”





RECURSOS.- El estado potosino recibirá algo así como mil 380 millones de pesos para el INSABI, lo único que se pide es que estos recursos no vayan a los salarios de los altos funcionarios de la Secretaría de Salud, ni mucho menos inicien la contratación del amigo del compadre, la novia, el chofer para la titular, el ayudante de la copiadora, etcétera, que no saben ni poner una ampolleta, sino que esos recursos se apliquen a dar servicios de salud, compra de medicinas, médicos, etcétera. No hay que ser.

INTERNAS.- Ahora que el PRI estatal simuló su elección de presidente del partido y volvió a utilizar el dedazo, para elegirlo, se debe retomar el reto de democratizar a los partidos y terminar con la burocracia política que los envuelve y donde se gastan la mayoría de los recursos que les da la ley, sin oficio ni beneficio. Urge que se les quite el 50% del financiamiento y que se les obligue a que realicen elecciones internas para que se oxigenen y termine la entrega de candidaturas entre los “cuates”, “las novias” y los recomendados.

¿INVESTIGACIÓN? Se fue Oscar Segura de la Cruz Roja y ayer mismo hubo comentarios de que se podría iniciar una investigación, que por cierto nadie confirmó.

DENUNCIA CIUDADANA.- Vecinos de la calle Agustín Verá reportan que una tubería colapsó después de que el Interapas fuera a reparar una fuga de agua, lo que ocasionó un socavón en la calle de gran profundidad y una fuga de agua mayor a la que se tenía, piden el organismo que repare el trabajo mal hecho.

MAL REPARADA.- En la Avenida Fleming, de la colonia Progreso, se encuentra en bache de gran tamaño, el cual vecinos de la zona señalan que es un peligro porque se generó justo en el paso de la tubería de gas natural, por lo que temen que provoque un accidente. El bache se formó debido a un mal arreglo de Interapas, porque no cerró de manera adecuada.

DESPISTADOS.- Este martes se volvieron a manifestar integrantes de Antorcha, ahora de Santo Domingo, para exigir a la Sedesore la liberación de recursos para la pavimentación de una calle y para un kínder, sin embargo parece que el alcalde desconoce que los recursos que reclama aún no llegan al estado, además de que la intención de tener solución queda en duda al considerar que en más de una ocasión el titular de la dependencia le pasó por enfrente y no se acercó a dialogar con él, ¿qué buscan entonces bloqueando calles en la Capital potosina?

PASARELA.- Desde este lunes han acudido con el Secretario General de Gobierno, posibles candidatos para ocupar la Fiscalía Anticorrupción que se encuentra acéfala tras la renuncia de Jorge Vera; cabe recordar que el gobernador debe presentar una terna al Congreso del Estado para designar al nuevo fiscal, que por lo que se ha visto, pudiera ser una mujer.

INSABI.- Aunque andaba un rumor de que Esteban Moctezuma vendría a la ciudad, las propias autoridades educativas lo han negado, el que viene es el del INSABI.

VÍDEO.- La Banda MS, grabó ayer martes un vídeo musical en el municipio de Real de Catorce, esta agrupación sinaloense se enamoró del pueblo fantasma de esa demarcación.

CAMBIAN FECHA.- Los priístas decidieron aplazar la toma de protesta de sus dirigentes estatales y será el 21 de febrero a las 18.00 horas cuando Elías Pesina Rodríguez y Yolanda Cepeda Echavarría, asuman la presidencia y secretaría general del Comité Directivo Estatal respectivamente por los próximos cuatro años, en presencia de su líder nacional Alejandro Moreno.

REAPARECE.- Hoy a las 10.00 horas se espera la reaparición del diputado Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis” en el Congreso del Estado, tras unas vacaciones prolongadas, ya que tiene agendada reunión de la Comisión legislativa de Derechos Humanos.

BACHEO SIN OCURRENCIAS.- El alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, comentó que el bacheo que actualmente se realiza en el municipio es “serio y no cosas ridículas”, por aquello del ´bachetón´ en la ciudad capital, y cómo no darle la razón.