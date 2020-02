SLP, sin Fiscal Anticorrupción

Paren a encuestadoras patito

NO CAMBIAN.- Continúan las quejas de usuarios del transporte urbano por choferes que cobran los 10 pesos, ya que no dan el cambio, y denuncian que esta práctica no es exclusiva de una ruta, sino que son varios los camiones en los que el pasaje no es de 9.80, sino de 10 pesos, y todavía hay choferes que se molestan cuando les piden el cambio.

SE FUE.- Jorge Alejandro Vera Noyola presentó su renuncia con carácter de irrevocable, a la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, en un breve documento señala “motivos personales” para dejar el cargo; hace unas semanas que se había filtrado la información y él mismo lo negó, pero este viernes se divulgó el documento dirigido al Congreso del Estado.

JUSTO RECLAMO.- En el foro de Ciudad Valles para la reforma electoral, aparte de que abundaron los “activistas” que aprovechan estos eventos para lucirse y ganar reflectores, hubo propuestas serias y una de ellas fue que se regule a las empresas encuestadoras, porque las “patito” solo confunden promoviendo a personas que pagan de mil a dos mil pesos por punto porcentual de “aceptación”. Ojalá esta propuesta no se eche en saco rato.

AGONÍA.—Donde de plano ya se pasaron de listos es en la clínica Carlos Diez Gutiérrez, que lleva 4 meses de remodelación de una parte de urgencias y con un gasto de 4 millones de pesos, sólo limpiaron las paredes y el techo, con el mismo número de camas -9- y nadie audita a la institución.

REVUELO.- Ha causado mucho revuelo la declaración del dueño del estadio Alfonso Lastras Jacobo Payán, quien dijo que lo ha puesto a la venta incluso a mitad de precio, es decir, en unos 50 millones de dólares porque vale 100; y es que la alianza con los españoles se ha enfriado, porque de manera unilateral han tomado decisiones como aumentar los boletos, por ejemplo, lo que lo llevará a construir 10 mil lugares más para cobrar 100 pesos en todos los partidos.

DENUNCIA CIUDADANA.- En Ricardo B. Anaya esquina con Italia, en esta intersección el pavimento está en muy mal estado, vecinos piden a las autoridades que la arreglen, porque para el paso de vehículos es muy complicado, así como para muchos peatones, quienes por la noche se han accidentado debido a este problema.

AGUAS NEGRAS.- En la calle Benito Juárez, del Fraccionamiento Haciendas de Jacarandas, se reporta una fuga de aguas negras, lo cual se ha vuelto un río que ocupa toda la calle, al parecer la tubería colapsó. Vecinos piden desesperadamente sea arreglada porque el olor es insoportable y es un foco de infección muy grande.

CORTADA.— Cortaron la historia de Aurelio Gancedo en el PRI, que iba para diputado federal, al igual que Elías Pesina y Yolanda Cepeda. Así, con esto tendrán que buscar otros perfiles.