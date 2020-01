*La CEAV debe cambiar titular

*Hoy vientos de miedo; no salga

REPARTO.- El reparto de casi 120 millones de pesos prerrogativas que anunció el CEEPAC a los partidos políticos en San Luis Potosí, es un acto delesnable, en momentos en los que faltan medicinas, escuelas, centros de salud, apoyo al campo, centros recreativos para jóvenes en las colonias populares y principalmente unidades de producción que generen empleo. No cabe duda que somos un estado desigual que los políticos en vez de ayudar lo siguen hundiendo hasta lo más profundo. Que se no se olvide que habrá elecciones el próximo año y el voto seguramente volverá a ser de castigos a esos institutos políticos que no aportan nada a la democracia, pero bien que cobran.

FALTA MAS.- Mientras los partidos políticos se reparten los millones en las colonias, los niños y jóvenes son víctimas de la drogadicción, el alcoholismo, la falta de alimentos, deporte y becas. Recursos que se va a salarios de los dirigentes, amigos, compadres y al pago de secretarias, choferes, ayudantes, que regularmente son casi siempre de su primer circulo familiar o de amigos. ¿Y quien audita el uso de esos recursos que se supone deben ser aplicados al trabajo político? Qué bárbaros.

ORDEN.- Unos comentan que Jorge Vega Arroyo quiere ser arroz de todos los moles, pues hasta le quiere dar acompañamiento a una familia que aún no se sabe si fue víctima de la delincuencia organizada. Será que acompañará a todos los que se les mueren familiares. La CEAV debería ser entregada a ciudadanos, para que se le quite el tinte oficialista y burocrático que le imprimió Jorge Vega, quien es insostenible en esa posición. Nadie olvida la burrada que dijo cuando ocurrió lo del crimen de Aurelio Gancedo.

HOSPITAL.- Hay que darse una vuelta por el Hospital Central, donde pulula gente de la tercera edad realizando vendimia, qué sucede con las autoridades encargadas de nuestros viejesitos, están dejándolos solos.

SIN LLENADERA.- A través de las redes sociales un ex contralor de la Auditoría Superior del Estado identificado como Abraham N., trata de victimizarse para que los tribunales le aprueben una indemnización de 700 mil pesos y su reinstalación, cuando está vinculado a expedientes como la “fiesta fantasma”, “nómina secreta” y el fraude a Pensiones. Ojalá la autoridad no responda a estas presiones y resuelva con justicia.

SESION.- El Congreso del Estado tendrá este día una sesión extraordinaria maratónica para desahogar diversos asuntos, entre ellos, reformas a la Ley Ambiental para que los comercios entreguen contenedores ecológicos a los clientes y no los vendan, a partir de 1 de Febrero cuando entra en vigor la prohibición de las bolsas de plástico.

INSENSIBLES.- Una adolescente sufrió este miércoles a plena luz del día un asalto a unos metros de las oficinas de Urban Pass, en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico, siendo despojada de sus pertenencias, incluyendo su tarjeta de prepago, y tras ello acudió con personal de esa empresa para solicitar ayuda. Le contestaron que no podían ayudarla, ni mucho menos llamar a la Policía.

FUERTES VIENTOS.- Para hoy jueves, desde temprana hora, se pronostican rachas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora; se recomienda evitar salir de casa si no es necesario, y suspender las actividades en zonas arboladas, además de verificar las condiciones generales de postes, muros, cables, árboles y anuncios espectaculares de su entorno y, en caso de problemas, reportarlo de inmediato al 911.

DENUNCIA CIUDADANA.- Urge que coloquen mejoren el alumbrado público en el jardín de la Alameda, pues se han suscitado varios asaltos a mano armada en esta zona, principalmente a estudiantes.

CAMIONES.- El incremento en la tarifa del transporte público sigue dando de qué hablar, usuarios de las rutas 03, 09, 14, 15, 20, 23 y del perimetral reportan que los choferes no les están devolviendo los 20 centavos de feria que les corresponde, y que estos son groseros cuando hay reclamos por parte de la gente.