*Consternación por crimen

*Rinden homenaje en el PRI





CONSTERNACIÓN.- Verdaderas muestras de tristeza provocó el asesinato del ex presidente del PRI Aurelio Gancedo, muchas voces se alzaron exigiendo que se de con los asesinos y se informe sobre los resultados de la investigación, ya que consideran que es la gota que derramó el vaso de la inseguridad que ha resentido la entidad en los últimos meses.

CONDOLENCIA.- Muchas amigos llenaron las redes sociales lamentando la muerte de Gancedo, pero también mostrando su amistad y cariño para quien se ganó el respeto de muchas personas durante su trayectoria como político y funcionario, todos sin excepción exigieron resultados.

EMOTIVO.- En el PRI sus amigos y correligionarios le rindieron homenaje a Aurelio Gancedo, donde se congregaron y llevaron su ataud para dejar un testimonio de su trabajo político, hubo caras tristes en el evento al que también asistió el gobernador.

INDIGNACIÓN.- Prevalece la indignación y la zozobra tras el cruel asesinato de Aurelio Gancedo Rodríguez, mientras las autoridades se esconden en declaraciones ambiguas que nada resuelven ni mucho menos calman las aguas turbias, en una sociedad que exige justicia. A los priístas no les queda mas que hacer declaraciones tibias y a todos los ciudadanos, esperar.

CAMARAS.- Millones de pesos se han invertido en las cámaras de videovigilancia que seguramente serán fundamentales en el curso de las investigaciones o de lo contrario, se deberá dar una explicación; la promesa es que muy pronto habrá resultados sobre estas pesquisas y habrá que dar un voto de confianza de que así será.

MOLESTIA.- Causo mucha molestia en las redes sociales la presencia del alcalde Xavier Nava en una marcha de Javier Sicilia exigiendo justicia en Cuernavaca Morelos, junto a la familia Le Baron, en ves dijeron de estar en la Capital Potosina, donde hay muchos problemas que nadie atiende, no solo de seguridad, sino de baches, movilidad, basura, etc, simplemente porque no hay autoridad y el PAN que lo postulo no lo puede llamar al orden y a que se ponga a trabajar.

CRITICADO.- Tras los lamentables acontecimientos ocurridos en la ciudad, la ausencia del alcalde capitalino Francisco Xavier Nava fue criticada; no era necesaria, pero al menos debió estar disponible y no andar en protestas escandalosas en otra parte del país.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la Calle Fray Diego de la Magdalena, frente a la estación de bomberos a un costado del parque Tangamanga II, se encuentra una alcantarilla sin tapa que está en medio del arroyo vehicular, lo cual es un gran peligro al ser una avenida muy transitada, por lo que los habitantes de la zona piden a las autoridades coloquen una tapa nueva y así evitar algún percance.

S.O.S.- Nuestro ex compañero fotógrafo Roberto Silva, nos llamó ayer para pedir a la población en general su apoyo, a favor de su hija que se encuentra internada en la clínica 50 y requiere urgentemente sangre, por lo que pide por favor a quien desee apoyarla recurrir a la clínica ubicada en Nicolas Zapata, donde se realiza la donación y decir que es para la paciente María Luisa Silva Medellín, lo que agradecerá siempre.

REFORZAMIENTO.- Este viernes la CEDH presentará una iniciativa al Congreso del Estado para crear las defensorías de derechos humanos en los 58 ayuntamientos del estado, en donde los ciudadanos puedan acudir directamente a reportar quejas contra instituciones o funcionarios públicos, y se brinden capacitaciones en derechos humanos.

CAMPO SOLEDENSE.- El alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, expresó que se encaminan esfuerzos para fortalecer el apoyo integral al sector productivo agropecuario, con el objetivo de volverlo rentable, competitivo, sustentable y moderno.





CHOQUE.- Fue evidente la intención “de alguien” de enfrentar a los comuneros de grupos no afines que, a la misma hora, coincidieron en Palacio Municipal durante la consulta sobre el Plan de Desarrollo Territorial. Por fortuna, el incidente no pasó de agresiones verbales y algunos manotazos.