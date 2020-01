DIPUTADA.— Hay una diputada que no se ha parado en el Congreso del Estado durante todo lo que va del año, dicen que se encuentra incapacitada, pues se sometió a varias cirugías estéticas; la cuestión es que no está trabajando y muchos la necesitan. Esperemos se dé pronto su recuperación para que no le falle a quienes la eligieron.

¿EN MISA?- Dicen que los políticos cuando quieren que los vean se van a dar baños de pueblo, lo decimos porque el ex gobernador Marcelo de los Santos se fue a misa en San José, el pasado domingo a ver como lo trataban y aseguran salió bien librado, aunque no se quiso confesar.

ABUSO.- El Ayuntamiento de la capital elevó la cuota a los aguadores del panteón, en un acto abusivo pues son gentes pobres, entre los pobres. Mejor les debería de dar empleo para que limpien las tumbas, que están para llorar por los montones de basura que se acumulan en el camposanto.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle Ley Federal Del Trabajo, de la colonia Juan Sarabia, vecinos reportan fugas de agua desde hace tiempo, las cuales ya se han reportado en múltiples ocasiones y debido a esto se están generando hundimientos en el pavimento, pues el suelo se está reblandeciendo debido a la humedad. Urge que lo reparen.

FINCA ABANDONADA.- En la Calle de Sevilla y Olmedo, en el Barrio de San Sebastián, se encuentra una finca que se derrumbó hace años y este lugar es usado por personas sin hogar como refugio, pero también de escondite de pandilleros, además es un punto de reunión de fauna nociva que de ahí se traslada a las viviendas de los vecinos. Piden a las autoridades ayuda con este problema ya que consideran que es una zona insegura.

PELIGRO.- Un hundimiento en la avenida Ricardo B. Anaya, provocó la caída de una pipa de gas, los vecinos denunciaron que este hundimiento es peligroso por casos como ese, en donde pudo haber un riesgo mayor, además de que no es la primera vez que sucede, por lo que exigieron que sea reparado.

TIC TAC.- Está por cumplirse el plazo anunciado por la Seduvop para entregar al 100%, la calle Guerrero, comerciantes están a la espera de que esta vez sí sean atendidos todos los detalles que permanecían en la vialidad y las banquetas, y sobre todo, que no se vuelva a repetir esta mala experiencia en próximas obras, como la que viene en 5 de Mayo.

BONOS.— Nos contaron que están sin fondos unos bonos que se les entregaron a los trabajadores de la Salud, los cuales eran para el Día de Reyes. ¿Será cierto?, indagaremos.

EN EQUIPO.- Así es como trabaja el alcalde de Soledad Gilberto Hernández y el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, en equipo, a algunos les molesta, pues dicen, “algo buscan”, pero lo que es un hecho, es que los beneficios se están notando en este municipio que está desbancando en obras a la ciudad, ni más, ni menos.

MALEANTES.- Nos reportan que en los alrededores del estadio Alfonso Lastras sobre la calle Malaquita casi esquina con avenida Industrias, opera una banda de ladrones y vándalos que dañan vehículos cuando el dueño no les da “pa’ la caguama”, ante la indiferencia de los elementos policiacos que aunque reciben los reportes de los afectados se pasan de largo.

ESE SEBAS.- Muy atinado fue el secretario general del Ayuntamiento Sebas Pérez, al referirse que con su reglamento se dotó a la Unidad de gestión del centro Histórico “de dientes” que no tenía. Por lo que se ve, esos dientes les quedaron muy afilados a su titular, Rocío Zavala.

BAJO PUENTE.- Resulta que un indigente se instaló a vivir en el puente “Manuel José Othón”, en el barrio de El Montecillo; se acomoda en uno de los espacios bajo las vías del tren, y cada vez que baja mete gran susto a los transeúntes que se ven obligados a atravesar el puente, sobre todo por la noche.

SIN PROTOCOLO.- Resulta que no hay protocolo del Sector Salud en el Aeropuerto ni en la terminal terrestre para protegernos del virus que nació en el país asiático. Deberían reconsiderar para instaurarlo, porque también los potosinos viajan al extranjero y más porque se pega de persona a persona, y no es por nada, pero hay riesgos.