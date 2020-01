*Se requieren más restaurantes

AHÍ LES HABLAN.- Un turista comentó ayer que en la Capital Potosina falta oferta gastronómica, dice que a diferencia de otras ciudades como Puebla, donde el Centro Histórico incluida la Plaza Principal, estan inundados de restaurantes de todo tipo, café, mariscos, cocina internacional, nacional con los populares puestos de tacos que venden de todo lo imaginable, San Luis Potosí está casi en ceros y son pocos los establecimientos de comida. Dijo que si la ciudad deveras quiere competir y mover la economía debe promover la inversión en ese rubro, que no solo atrae el turismo de otras partes, sino el local. Servido

ORALE.- El Consejo de la Judicatura comenzó a informar a abogados postulantes y usuarios en general que a partir del 20 de este mes entrarán en vigor nuevas medidas para garantizar la seguridad en el edificio “Presidente Juárez”, entre ellas que el acceso será por una nueva caseta en el extremo izquierdo que cuenta con arcos detectores de metal e inspección con Rayos X.

NADIE LA QUIERE.- El nombramiento de Rocío Zavala al frente de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, nadie la quiere, porque aparte le gusta pelearse con todo mundo. A ver ¿como está eso de que no quiere ningún evento en las plazas de la Capital y solo autoriza a los que le caen bien? Su nombramiento fue desafortunado y le ha traido muchas malas al alcalde, que anda en busca de una candidatura, por lo que “con esos amigos”. Ayer quien despotricó contra ella fue el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta quien dijo que no lo quiere recibir. Qué bárbara.

¿INCENTIVOS?.- Anuncia el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta incentivos fiscales para los empresarios que inviertan en hoteles en el centro histórico, cuando esa ayuda debe ser para quienes construyan estacionamientos, que son las obras que realmente se requieren. Por ejemplo, en el Hotel Panorama se construye un estacionamiento para 400 vehículos y el Consejo del Centro Histórico ni con un ladrillo ayuda, no obstante la gran importancia que representa.

CONGRUENCIA.- Debe prevalecer la congruencia al momento de hacer anuncios tan bondadosos como ayudar a los hoteleros, porque en la práctica no ocurre así, al contrario, se les ponen trabas a la hora de tramitar permisos estatales, federales y municipales, se les cobra por todo y no se les hacen descuentos en ningún rubro, no obstante que son motores de la economía por la derrama económica y los empleos que generan.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la colonia Ricardo Flores Magón, entre la calle Juan Zarco con Héroes Potosinos, hay una fuga de agua potable que tiene más de un año sin arreglar. También vecinos de la calle Sierra Pedroza, en Lomas 4ª sección, reportan que se realizó la renovación del pavimento de la zona, pero los trabajadores dejaron el escombro a media calle impidiendo el flujo de vehículos.

EXPO.- Este miércoles se inauguró la exposición de rebozo antiguo en la Casa del Rebozo, ubicada en Santa María del Río, misma que concluirá el 16 de febrero; con este tipo de actividades se fomenta la afluencia al lugar dedicado a promover y preservar el legado cultural del municipio.

PARASITOS.- Sin moverse, está el área de comunicación social de Sedarh, pues ni un solo boletín genera para hacer ver bien al titular, quien gusta de atender a la prensa. Hay que recordarles que no sólo se debe acudir a la dependencia, sino trabajar.

DESATENCIÓN.- Unos dicen que la lideresa del sindicato mayoritario trabajadores del gobierno del Estado, quiere la destitución de Ada Andrade a quien no se le ha visto ni pies ni cabeza durante su gestión, o por lo menos nadie le ha dado difusión a su trabajo para que la defienda.

OPERATIVO.- Desde las 17:00 horas de hoy, la Policía Vial desplegará a por lo menos 30 elementos en los alrededores del estadio “Alfonso Lastras”, para garantizar la seguridad y establecer acciones preventivas en torno al control de tránsito vehicular, no habrá acceso a unidades frente al estadio.