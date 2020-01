Rumoran cambio en el Central

Cinco fraccionamientos sin agua









PASILLOS.— Se rumoró ayer viernes que están por destituir al titular del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, Francisco Alcocer, algo que es poco creíble porque si no ocurrió cuando se habló de facturas falsas y diversas irregularidades con los medicamentos, por qué va a suceder ahora.

QUEJA.- Habitantes de cinco fraccionamientos de Villa de Pozos denunciaron la falta de agua potable, problema que ha sido constante desde su llegada a la zona y que representa un problema debido a que la constructora no los proveyó de tinacos ni cisternas para poder almacenar el vital líquido cuando sí tienen suministro.

AGUAS NEGRAS.- En avenida José de Gálvez con Carretera México, a un costado de una plaza comercial se encuentra una fuga de aguas negras que se tiene desde hace más de dos años. Las personas que transitan a pie y en vehículo reportan que los olores son insoportables, y al ser una vía importante muchas personas se ven afectadas por la fuga, además de que se ha convertido en un foco de infección.

¿Y LA EFICIENCIA?.- Mucho se comenta de que Interapas no tiene dinero, que las tarifas son de las más bajas en el país, qué sí hacen obras, qué sí arreglan, etc, pero no es posible que una fuga dure tanto tiempo ¿cómo que dos años?, a eso se le llama ¡ineficiencia!, no puede ser que la población sufra de este tipo de situaciones, hay que ponerse las pilas para cumplir con el trabajo de manera eficiente.

TAMBIÉN PREOCUPA.- Otro asunto que pone reflectores al Estado es el caso de Xiomara, porque no es resuelto de forma convincente, las autoridades dicen una cosa, el investigador de la familia preocupada por el esclarecimiento dice otra, y mientras los perjudicados sufren por la espera y la información que no los convence, y como familia, seguramente llegarán hasta las últimas consecuencias, y por supuesto con sobrada razón.

DENUNCIA CIUDADANA.- En prolongación Muñoz, vecinos reportan varios baches en el pavimento, algunos de ellos son de gran profundidad lo que puede resultar en un peligro, no sólo para los vehículos sino también para los peatones, si se llega a suscitar un accidente. Piden que se arregle a la brevedad.

AL MENOS.- Reconociendo que el alza a la tarifa de transporte urbano por ley, tiene que darse, la asociación Cambio por San Luis busca que por lo menos no se le autorice a todos los concesionarios, sino sólo a aquellos que han hecho el esfuerzo por mejorar el servicio. Habrá que recordar que hace unos años ya se trabajaba con dos tarifas, una para “los amarillos” y otra para “los verdes”, lo cual pudiera obligar a los concesionarios a mejorar la calidad del servicio.

PRI.—Unos del Revolucionario Institucional andan queriendo armar su propia fórmula política para contender por la presidencia y secretaría general, toda vez que afirman no han visto resultados ni de Elías Pecina ni de Yolanda Cepeda, vamos a ver sí ya se destapan.

VIOLENCIA POLITICA.- Ante los constantes casos de violencia política, laboral e institucional que se presenta en San Luis Potosí en contra de las mujeres, es necesario tipificar este tipo de conductas como un delito dentro del Código Penal del Estado, consideró la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXII Legislatura, diputada Paola Alejandra Arreola Nieto.

TRANSPARENCIA.- Para contribuir a la transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad, el diputado Edgardo Hernández Contreras solicitó a las instancias administrativas del Congreso del Estado, la relación íntegra de proveedores mes por mes, para dar seguimiento puntual a las contrataciones de diversos servicios que se llevan a cabo.