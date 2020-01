OPACIDAD.— Autoridades de las normales estatales se manifiestan opacas y herméticas, no quieren hablar sobre su trabajo, como es el caso del titular de la ENESMAPO, Benjamín Ojeda Chávez, quien se niega hablar sobre la reforma curricular. ¿Por qué tanta política de opacidad?, pero eso sí, quiere que se le publiquen sus boletines de cursitos y revistas para justificar sendos gastos que hacen ahí., los van a investigar.

SAN LUIS, AVANZA.- Las más recientes encuestas de empresas serias, reconocen y reflejan el crecimiento de San Luis Potosí en diversos ámbitos, principalmente el desarrollo económico que va de la mano de la atención a grupos vulnerables, lo que impulsa al gobernador Juan Manuel Carreras a ocupar las primeras filas entre los gobernadores que mejores cuentas entregan a los ciudadanos.

SE RESOLVIÓ.- Tras varios meses finalmente se resolvió el conflicto en Zaragoza, por lo que la alcaldesa Paloma Bravo, pudo entrar a Palacio Municipal y en los próximos días normalizar la prestación del servicio. Privó el diálogo y la intervención de instancias federales, pues el ahora ex regidor Rafael Cárdenas tuvo que ceder ya que sus pretensiones nunca fueron correctas. Ahora, el reto es mantener esa paz social.

CUIDADO.- Después de que ciudadanos denunciaron asaltos en la avenida Muñoz, usuarios del transporte urbano señalaron otro punto de riesgo, que es la parada de camiones ubicada en Damián Carmona casi esquina con Fausto Nieto. A pesar de que es un paradero en el que suele haber varias personas a la espera del transporte público, indicaron que eso no los ha salvado de ser víctima de delincuentes; explicaron que un sujeto se encarga de atracar y otro lo espera a bordo de una motocicleta sobre Fausto Nieto.

AVISADOS.- En febrero, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), hará un recorrido por las barandillas de los 58 municipios; avisan desde ahora, para que se tenga tiempo de, como se dice, echar la basurita debajo de la alfombra. Tales visitas deberían ser sin aviso previo, para detectar lo que realmente está sucediendo en las barandillas municipales.

OTRA FUGA.- Vecinos de la colonia bellas Lomas reportaron que el Interapas se ha desentendido de una fuga de aguas negras, que desde hace tiempo brotó en la calle Camelias. Aunque se trata de un drenaje colapsado de un domicilio, están solicitando la intervención del organismo, toda vez que el propietario del inmueble dicen huyó por problemas con la justicia. Si no los atienden, amenazan con bloquear la prolongación de avenida Juárez.

DENUNCIA CIUDADANA.- En Carretera a Rioverde, esquina con Calle 16 de Septiembre, vecinos piden a las autoridades de Soledad se controle el tráfico de este cruce, ya que los automovilistas no respetan las zonas donde está prohibido cruzar, para poder pasar antes que los que están formados esperando el paso; esto ha ocasionado múltiples accidentes por la falta de cultura vial.

ALCANTARILLA PELIGROSA.- En la Unidad Habitacional Manuel José Othón y calle Francisco A Castro, está una alcantarilla, la cual no tiene tapa y resulta un peligro, una persona invidente calló en ésta y resultó herida. Los vecinos colocaron palos para que los vehículos puedan verla, además señalan que este problema tiene más de una año y se han efectuado múltiples reportes pero no se les ayuda.

MAL EJEMPLO.- Ciudadanos denunciaron que la que fue la casa de campaña del hoy alcalde Xavier Nava, se encuentra llena de basura, pues al parecer, desde que concluyó el proceso electoral ya no ha tenido limpieza, y los residuos se incrementaron con los vientos de la semana pasada. Aunque el inmueble ya no está a cargo del alcalde, refirieron que no es positivo que se le ligue a un lugar en dichas condiciones.

DONACION LIBROS.- La Coordinación Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Soledad, continúa con la campaña permanente de donación de libros para las bibliotecas, con la finalidad de que puedan ser reutilizados y así seguir fomentando el hábito de la lectura y el aprendizaje entre la población soledense.

INCREÍBLE.-- A finales del mes de diciembre del año pasado, realizaron un desayuno para los Policías Ministeriales con motivo de las fiestas navideñas en donde se les rifó un auto; muchos dicen que fue por presunción.