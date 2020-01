*Momias en el ayuntamiento

*El PRI requiere de un cambio





CAUSO RISA.- Vaya divertida que se dieron ayer los potosinos en las redes sociales, con eso de que había que ir a ver a las momias del Ayuntamiento de la Capital. Esto porque no se sabía que eran las de Guanajuato y todos pensaron que se invitaba a ver a los del municipio y pues mucha gente dejó todo lo que tenía que hacer y se fue rápido al palacio municipal a ver a las dichosas momias, pensando que verían a los funcionarios momificados, pero cual fue su sorpresa que no se trataba de ellos, sino de verdaderas momias del vecino estado de Guanajuato, por lo que se quedaron con las ganas.

MAL ESTADO.- La ciudad capital está hecha un desastre, la mayoría de las calles tienen baches, otras requieren reencarpetado completo por el mal estado del pavimento. Las banquetas del centro histórico se han ido destruyendo poco a poco, sin que haya un programa de rehabilitación de menos porque se trata de una zona turística. Hay desidia de las autoridades responsables, porque recursos si hay, pero se han destinado a otras cosas que no son prioritarias, salarios por ejemplo.

LICITACIÓN.- El tiempo corre rápido y este año de 2020 no será la excepción. Se ha decidido y ya se anunció que habrá licitación de obras de movilidad, empero algunas de ellas ya estaban contempladas desde hace varios años, como es el caso de la ampliación del puente Pemex, por lo que hace falta aplicación para resolver los problemas que cotidianamente afectan a los potosinos. La ciclovía sin duda que es una buena idea, pero se debio pensar mejor y no verla como un negocio, ya que a unos meses, está totalmente inservible y lo que se invirtió se fue a la basura.

¿MOLESTIA? Una cosa es cierta, hay molestia ciudadana ya que a diferencia de otros municipios donde la ciudadanía forma parte de todas las acciones de gobierno, como ocurre por ejemplo en Soledad, en la Capital no, y se requiere conjuntar voluntades, trabajo y convocar a todos ya que la ciudad es un patrimonio común, el que está abandonado, porque no hay políticas públicas encaminadas a resolver los problemas de infraestructura, seguridad y vialidad, entre otras muchas, la clave está en la convocatoria sin distingos, filias, ni fobias, no hay que olvidar que hasta los de PAN se quejan de que no los invitaron a gobernar la ciudad pese a que ayudarán a ganarla.

DENUNCIA CIUDADANA.- En Camino Real al Aguaje, de la Colonia Simón Díaz, vecinos piden que se coloque tapa a alcantarilla la cual aparentemente fue robada y es muy peligroso, ya que se encuentra en medio de la calle y varios automovilistas han caído.

COLECTOR COLAPSADO.- En la Calle 16 de Septiembre con Carretera Ríoverde, vecinos reportan que el colector pluvial en esta zona está colapsado más de la mitad, en donde fácilmente puede caer cualquier vehículo ocasionando un percance.

XAZ.- Vimos muy activo a Xavier Azuara Zúñiga antes de concluir el año pasado, se le vio en palacio de gobierno con el Secretario General de Gobierno.

NEGOCIO REDONDO.- Siguen las denuncias de turistas por los altos costos en el Pueblo Mágico de Xilitla, ya que la entrada al castillo de Edward James está en 100 pesos por persona –niño o adulto- y los hoteles, posadas, cuartos, artesanías, en fin, todo se encuentra por las nubes; los negocios son de unos cuantos que tienen acaparado el pueblo mientras el secretario Arturo Esper anda mejor haciendo grilla política.

EN SUS LAURELES.- Lamentable lo que pasa con el Partido Revolucionario Institucional a cuyos altos mandos se les olvidó que siguen siendo gobierno al menos en San Luis Potosí y tan es así que ni por equivocación dan señales de vida y si así van a estar para lo que viene, sería mejor que buscaran otro perfil para la presidencia del Comité Directivo Estatal, y seguramente lo haría mejor que quien ha estado al frente los últimos meses.

SIN AGUA.- Habitantes de la colonia Central concretamente de la calle Capricornio, reportan que tienen varios días con problemas de escasez de agua, y que a pesar de los llamados al Interapas, como ya es costumbre, no les han resuelto el problema ni ofrecido alguna explicación.