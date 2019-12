*Deben sanear el presupuesto

*Calle de B Anaya descuidada







TRANSPARENCIA.- En el 2020, el inicio de una nueva década, es necesario que el presupuesto público se transparente y se frene el gasto corriente en la función pública, que no es productivo. Los altos salarios de los funcionarios deben quedar atrás y debe reducirse la burocracia. No es posible que en la era digital se pague a miles de personas por llevar papeles de un escritorio a otro y no haya capacidad para diseñar administraciones que utilicen las herramientas digitales para migrar hacia la modernización en pleno siglo XXI.

IMPRODUCTIVOS.- Si las empresas ya automatizaron sistemas, redujeron procesos de producción, no se justifica el altisímo costo que implica sostener funcionarios improductivos, con elevados salarios, cuando ese dinero se requiere para construir más universidades, centros de salud, clínicas, hospitales, centros de recreación, o de producción, que ayuden al crecimiento económico y no solo generen empleos mal pagados.

SERVICIOS.- Aplicar los miles de millones de pesos de presupuesto que provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos, a salarios, es aberrante y nos ha dejado entre otras cosas ciudades maltrechas, descuidadas, llenas de basura, con pésimos servicios y lo peor sin futuro. Es necesario replantear nuestro destino, ya que al paso que vamos los próximos 20 años serán igual de desastrosos que estos últimos. Y si no solo hay que echarle un ojo a lo que han sido estas dos últimas décadas. Un estado sumido en la violencia, en la desigualdad, con oportunidades solo para un grupo en el poder.

MAL EJEMPLO.- Los diputados locales han sido el peor ejemplo de esto, abusos de poder, usufructo del dinero del presupuesto en su beneficio personal, cero trabajo en bien de la ciudadanía, uso del presupuesto del Congreso, que se supone debe ser vigilante del buen uso de los recursos públicos, en su beneficio, en su promoción personal en busca de nuevos puestos públicos. Y así sueñan con que el pueblo los elija nuevamente, cuando están perfectamente identificados.

CORRIENTE.- A nivel federal hay una nueva corriente de austeridad y honestidad y si la entidad no sigue el ejemplo, tendremos un futuro difícil. Que no se olvide que desapareció dependencias, redujo salarios, concentró oficinas y bajó el presupuesto de muchas otras, por lo que aquí se debe dar ese paso.

¿AMBULANTES? Locatarios de la Plaza Tangamanga optaron por sacar su mercancía a los pasillos y colocar algunas ofertas para repuntar sus ventas previo a la Navidad, al encontrarse en un espacio privado habrá que cuestionar si se considera ambulantaje, y si funcionó la estrategia.

DE MENTIRITAS.- Hace unas semanas se realizó una ceremonia en la elementos de la policía investigadora de la Fiscalía recibió unidades nuevas, pero a decir los oficiales, después del evento les fueron retiradas, ¿será que van a esperar a que se desgasten las patrullas que ya están en circulación para entonces estrenar esos nuevos vehículos?

DESARROLLO URBANO.- Durante el periodo decembrino, las actividades de las dependencias, entre ellas la dirección de Desarrollo Urbano en Soledad, no se suspenden; la ciudadanía podrá acudir a realizar sus trámites de manera normal al igual que las obras en proceso continúan.

BASURA EN TIANGUIS.- Los montones de desechos se generan en el tianguis de la avenida Hernán Cortes, que en esta temporada y hasta fin de año se instala, sin que a sus mercaderes parezca interesarles mucho. Al fin y al cabo, para eso están los empleados de aseo público que van y les limpian la suciedad. El problema es que el servicio que se les presta es únicamente los domingos, por lo que el área luce atiborrada de basura los días restantes.

DESINTERES MUNICIPAL.- Quienes tienen sus domicilios o comercios a todo lo largo y ancho de la avenida Ricardo B. Anaya, lamentan el desinterés de las autoridades municipales a las que, en su oportunidad, se les hizo llegar una solicitud para remozar el camellón central de avenida que luce a todas luces descuidado, y repleto de basura en muchos de sus tramos.