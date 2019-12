DENUNCIA CIUDADANA.- En la Calle 54, en Prados, el Interapas repara una fuga de aguas negras pero dejaron un hoyo que se está hundiendo cada vez más, esto debido a que los trabajadores dejaron la obra a medias y ahora es un peligro para quienes pasen, incluido para los vehículos.

OBRA INCONCLUSA.- En la calle El Naranjo, en Soledad, vecinos piden que la calle sea terminada y es que trabajadores del municipio empezaron con obras de pavimentación en la zona pero jamás los terminaron, ya tienen más de un mes con estos trabajos inconclusos.

VACATIONS TIME.--Los que también se toman sendas vacaciones son los del Congreso del Estado, quienes se fueron a su periodo navideño; lo anterior no importando que muchos se toman los días, las mañanas para andar promocionándose en la televisión haciéndose pasar por samaritanos y no hablamos de los diputados, sino de los soldados rasos.

EDUCACIÓN.—Hay broncas en la ENESMAPO y dicen que la autoridad estatal no sabe solucionar nada, y hay quienes hasta les están dando la solución de los problemas que se le están presentando, pero que ni así los pueden resolver. Falta de visión.

ALCOHOLIMETRO.- En diversas ocasiones han declarado las autoridades de Soledad que no es necesario la implementación de los llamados alcoholímetros, sin embargo no deben de descartar esta posibilidad, pues el municipio está en crecimiento y no es fácil detectar cuando un conductor conduce ebrio a “ojo de buen cubero”, ojalá que llegue el momento en que sea una prioridad contar con este equipo.

BASURA.- Aunque el Ayuntamiento de la capital presumió que el día de Navidad no se suspendería el servicio de recolección de basura, lo cierto es que en diferentes rumbos de la ciudad, y sobre todo en el Centro Histórico, fue posible observar grandes cantidades de basura, por doquier, o la basura doméstica en espera de ser recogida ya avanzado el día.

INCENDIOS.- Fueron varios los incendios que elementos del H. Cuerpo de Bomberos atendieron durante la Nochebuena y Navidad, gran parte de ellos derivados del uso de pirotecnia, y que por fortuna no pasaron a mayores. El trabajo seguramente será más agitado durante el fin de año para estos héroes que no descansan.