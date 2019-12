*Listos los regalos para políticos

*Otra vez el tema de la pirotecnia





LOS REGALOS.- Según un lector pitonisio los regalos que traerá hoy Santa Claus a políticos, funcionarios, diputados, líderes de partido políticos será totalmente diferente a lo que pidieron al gordo barbón, no porque no conceda lo que se le pide, sino porque la verdad algunos se portaron mal, otros no dieron color y el resto de plano ni fu, ni fa. Por ejemplo asegura que al gobernador Juan Manuel Careras pidió en su carta más recursos para el 2020 para obras, pero le traerá solo apapachos del presidente López Obrador, pero nada de money.

¿QUE PIDIÓ? Del alcalde Xavier Nava dice que se adelantó y le pidió a Santa, que le conceda la candidatura al gobierno del estado para el periodo 2021-2026, pero esta noche, solo le dejará una carretilla, con cemento para tapar baches, un espejo para que practique una mejor imagen y el libro de cómo gobernar mejor, para que se ponga a estudiar.

OTRO ALCALDE.- Que el alcalde Valles le pidió a Santa que lo ponga en la fila para la gubernatura, pero que hoy solo le dejará una copia del curso intensivo de: Como manejar mejor una bicicleta.

PELICULÓN.- Que a los diputados locales y federales del PAN, para no hacer bola redactaron una carta en conjunto y le pidieron a Santa Claus, que su partido sea mayoría en la elección del 2021, pero que al leerla el gordito exploto en carcajadas, se acarició la barba y dijo que hoy solo les traerá de regalo la película de “lo que el tiempo se llevó” para que se acuerden de los 12 años que gobernaron a México y lo sumieron en una crisis de violencia y corrupción que aún padecen los mexicanos.

OTRO REGALO.- Que los diputados del PRI, alcaldes y ex funcionarios de ese partido, para no desentonar, también en bola pidieron a Santa de menos ganar una alcaldía y una diputación en el 2021, pero que a Santa Claus aun no se le pasa el enojo, de todo lo que se llevaron el sexenio pasado, por lo que a cada uno de ellos les traerá un auto, pero aclaró que será un auto de formal prisión.

MORENOS.- Que a los nuevos políticos, que llegaron con la avalancha del triunfo de López Obrador, Santa Claus ya tuvo todo un año para evaluarlos, super delegados, delegados, diputadetes y regidores que pidieron bono de navidad, etc, ya decidió que hoy dejará en cada una de sus casas, un cortauñas.

A PARTIDOS.- Que Santa también pasará a la sede de todos los partidos políticos y como todos son iguales, dejara a PRI, PAN, PRD, MC, MORENA, PVEM, PT, PCP, una calculadora para que vayan haciendo cuentas de lo que les va a quedar ahora que les quiten el 50% de las prerrogativas a lo que aun se resisten, pero que finalmente les caerá como la espada de Damócles.

INE y CEPAC.- Que a los genios de la política que conforman los institutos electorales el gordito que se viste de rojo les traera, la sección de clasificados para que busquen empleo, porque el 2020, podría ser el último año en que vivan del presupuesto. ¿Será?

DENUNCIA CIUDADANA.- En la Calle Cipriano Cano en Soledad, vecinos piden a las autoridades que esta calle sea pavimentada ya que solo es de tierra, además de que los habitantes tienen 16 años pidiendo que sea arreglada, porque es complicado circular por ella.

GRAN FUGA.- Entre las calle Sonora y Tamaulipas, en la colonia Popular, hay una fuga de agua potable que está reblandeciendo el pavimento, debido a la erosión que provoca el agua los vecinos temen que el suelo colapse, generando con el tiempo un socavón, por lo que piden ayuda a las autoridades para evitar un siniestro.

DESENTENDIDOS.—Luego de que denunciamos que ni el Secretario de Educación, ni la Secretaria de Salud, ni el diputado Pedro Carrizales, acudieron al informe del CEAV, nos contaron que otro que tampoco se presentó y que estaba obligado a hacerlo fue el presidente municipal, Xavier Nava Palacios. Hay que poner atención en este tema, porque los feminicidios están a la orden del día en el Estado.