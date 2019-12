HASTA SIEMPRE EUGENIO.- Nuestro compañero fotógrafo Eugenio Martínez Dolores (el Gallo de la lente), falleció la mañana de ayer acompañado de sus seres queridos, tras una prolongada enfermedad que se le complicó la última semana. Fue una gran persona, amigo y profesional siempre, aun retirado de la actividad periodística diaria, seguía con su cámara haciendo lo que más le gustó: tomar fotos y así, se fue. Un abrazo de quienes trabajamos en esta Casa Editorial, su casa, para su familia.

EL BUEN "GALLO".- Eugenio Martínez, siempre se distinguió por ser muy sociable y "apapachador" de los amigos, de los compañeros de trabajo y, por supuesto, de la familia. Trabajador incansable, decir no puedo, nunca fue su estilo, siempre tuvo la expresión de satisfacción por los logros alcanzados en la encomienda de sus jefes.

SIN FUNCIONAR.- Varios parquímetros de la avenida Universidad entre Morelos y Constitución y otros sobre Lerdo de Tejada tienen días que se “tragan” los tickets y las personas no tienen a quién reclamarle, por lo que aparte de perder su dinero deben caminar varias cuadras para encontrar otro aparato que funcione. Así como son buenos para poner “arañas”, los inspectores deberían resolver el problema.

DENUNCIA CIUDADANA.- En Camino Real a Guanajuato se encuentran unos fragmentos de metal incrustados en el pavimento, lo que han ocasionado que las llantas de varios vehículos se dañen, esto puede ocasionar accidentes, por lo que los vecinos piden que estos fragmentos metálicos sean retirados.

AGUAS NEGRAS.- En el Fraccionamiento Real de Peñasco piden ayuda a las autoridades ya que Interapas está perforando un pozo para extracción de agua, pero éste se encuentra cerca de la tubería de aguas negras, el cual ya también se perforó y ahora éstas se están saliendo a las calles, ocasionando que los olores sean insoportables y desagradables; vecinos piden ayuda para que autoridades eliminen este foco de infección y se hagan las cosas con más cuidado.

REGIDORES DE MORENA.- De pena ajena los que andan propagando los regidores de Morena del Ayuntamiento de Soledad, lo cierto es que se quedaron con las ganas de recibir más dinero, vaya, pues, su tan deseado bono navideño, si tan sólo se viera su trabajo, pensaríamos otra cosa, pero no.

FALTISTAS.- Nos contaron que fue el informe del titular del CEAV, Jorge Vega Arroyo y que lo dejaron plantado la Secretaria de Salud, el Secretario de Educación y el diputado Pedro Carrizales, quienes tenían que ser los primeros en escuchar sus presuntos resultados.

ADEMÁS.- En sustitución del diputado Pedro Carrizales, a escuchar el informe del CEAV, mandó a David Reyes Medrano, quien es su asesor, quien tiene mecha corta, porque también ha estado agrediendo a las mujeres reporteras a través del Facebook porque no escriben lo que él quiere. Victimario escuchando un informe de atención a víctimas, además, muchos de los presentes lo querían correr de ahí, pues no sabía nada sobre el tema. No lo hicieron por respeto a su patrón.

QUEJAS JUSTAS.- Con sobrada razón, los organismos del comercio establecido se quejan del desorden de las autoridades en torno a los ambulantes y ¡cómo no!, sí estos tienen un trabajo honrado, que se ganan el sustento con el sudor de su frente, pero cómodos, sin pagar impuestos como los formales.