*Aguas con bailes callejeros

*Superpachangon de “El Mijis”

DESPROTEGIDA.- A ninguna autoridad le interesa mejorar el transporte en la Capital. Anunciaron un metrobús y resultó un fraude. Anualmente se aprueban aumentos al sistema tradicional, desde luego a colaborado para movilizar a la ciudadanía ¿pero y los proyectos nuevos?

INICIATIVA.- Simplemente no hay iniciativa, ni para atraer inversión, ni para invertir con fondos de los tres niveles de gobierno. Se prefiere invertir millones de pesos en infraestructura vehicular y se deja a un lado al ciudadano que requiere del transporte público, que ayude a disminuir la contaminación y sea una alternativa sustentable.

NO PREOCUPA.- Lamentablemente los ciudadanos no tienen representación, pues diputados, locales, federales, senadores, alcaldes y pare usted de contar, solo se preocupan por sus carreras políticas y el salario que van a ganar y no aportan nada a mejorar las condiciones de la ciudad. Pero como dijo el Poncho “en su salud lo hallarán”

TIENEN TODO.- La información que dio a conocer Congreso Calificado, sobre los resultados de su Quinta Evaluación Trimestral de los diputados locales, deben prender las luces de alerta entre la población y recordar, el mal trabajo realizado hasta ahora por los legisladores. Tienen todo para un buen desempeño pero no cumplen, dinero, tiempo, asesores, servicios médicos particulares, secretarías, choferes, coffe breake, etcétera, la verdad los ciudadanos no se explican que ocurre con ellos.

PROPUESTA.- Ayer comentamos aquí la propuesta del Ayuntamiento de Soledad para prohibir la venta de pirotecnía lo que levantó una serie de opiniones, ¿pero sabe usted que? Todas positivas, muchas personas consideraron que la medida de ser aprobada será un ejemplo nacional de cómo las comunidades se preocupan por su entorno, pero además por la seguridad de todos, principalmente niños y jovenes. La propuesta es interesante y como siempre viene de Soledad y le vuelve a ganar la iniciativa a la Capital que también debieran pensar en los ciudadanos, pero los funcionarios andan en otras cosas.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle República de Paraguay, en colonia Satélite, vecinos piden que la calle sea re-pavimentada ya que está llena de baches, por lo que los vehículos tienen problemas para circular. En la calle Plan de Guadalupe, fraccionamiento Misión de Loreto, vecinos piden que sean arregladas las luminarias ya que la calle se encuentra en penumbras.

CALLE PAVIMENTADA.- Con el firme compromiso de promover un desarrollo urbano integral para mejorar las condiciones de vida de la población, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez inauguró una moderna área recreativa en el fraccionamiento Rancho Pavón, en el que se aplicó una inversión de 750 mil pesos, en beneficio de 3 mil habitantes.

VENTA DE COHETES.- La Dirección Municipal de Protección Civil reiteró su llamado a la ciudadanía para que reporte la venta de cohetes y otros artefactos explosivos, principalmente en tiendas de abarrotes y otros establecimientos.

BAILES CALLEJEROS.- Las ya cercanas festividades de fin de año deben poner en alerta a las corporaciones policíacas estatales pues es sabido que por varios rumbos de la ciudad, principalmente en colonias de la periferia, es tradición festejar en masivos bailes callejeros. Tales eventos en la vía pública suelen ser imán para grupos pandilleriles que, aunado al consumo excesivo de bebidas embriagantes, se convierten en protagonistas de hechos violentos al toparse con adversarios

PACHANGON.- El diputado Pedro César Carrizales llevó a cabo un tremendo pachangón en un restaurante de la calle Mascorro del primer cuadro de la ciudad, lo que prendió las alarmas en las diversas corporaciones ya que los invitados eran chavos banda de diversas colonias, según eso “unidos por la paz”; hasta la noche el saldo seguía siendo blanco, sin novedad.

PELIGRO.- Los legisladores están preocupados por el índice de inseguridad en el municipio de Villa de Ramos y sus alrededores, donde secuestros, extorsiones y desapariciones son cosa de todos los días; han hecho llamados, puntos de acuerdo y exhortos que nadie atiende mientras la gente vive verdadera situación de terror.