APOYAN A COLONIAS.- Son más de veinte colonias de Soledad las que reciben el apoyo de pipas gratuitas por parte del municipio para satisfacer la necesidad que tienen de agua potable, no descartan poder ayudar a más.

SIGUEN DEJANDO LA BASURA EN LA CALLE.- En algunas colonias de Soledad siguen dejando la basura en la calle y el llamado a la gente es que dejen de hacerlo, sobre todo en esta temporada de calor, ya que los desechos se descomponen rápido y generan no sólo malos olores, sino que se incremente la fauna nociva.

FESTEJO A LAS MADRES.- Acompañado de su esposa Ruth González Silva, presidenta del DIF, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona comenzó a festejar a las madres por el 10 de mayo en Villa de Reyes y Soledad de Graciano Sánchez, en emotivos convivios en los que hubo mariachis y regalos; y reconoció el papel fundamental que realizan las madres potosinas para el desarrollo familiar, prodigan amor a los hijos y además trabajan, tanto en la casa como fuera de ella, para que no falte lo básico en el hogar.

DOS CARPETAS.- La Fiscalía General del Estado abrió una investigación al alcalde panista de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, por los audios en el que presuntamente hace evidente sus vínculos con un grupo criminal; esta carpeta se suma a una anterior que está en curso por el caso de los migrantes que fueron rescatados en medio de un escándalo nacional, además el jefe policiaco municipal fue detenido con droga y el edil Estrada, extrañamente, no se daba cuenta de los pasos de su subordinado.

DE NUEVO MATEHUALA.- Los medios nacionales volvieron a poner su atención en Matehuala por los audios que comprometen al alcalde Iván Estrada Guzmán, quien ya dio la cara para argumentar que todo es falso y se trata de un ataque político en su contra; pero falta que comparezca ante la FGE y un peritaje especializado para determinar la veracidad de los audios, él no negó ni afirmó que fuera su voz; su destino sigue en vilo.

CERTIFICACIÓN POLICIAL.- Para evitar los malos ejemplos de las policías municipales de Matehuala y Salinas, el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado continúa con su trabajo para depurar a las corporaciones de los 58 ayuntamientos y acordó con los municipios de San Antonio, Tanlajás, Cerritos, Cerro de San Pedro y Vanegas la certificación de sus agentes.

ASESORES SERÁN CAPACITADOS.- La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán y el diputado José Luis Fernández Martínez, presidenta y secretario de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), respectivamente, se reunieron con personal de asesoría del Congreso del Estado, para realizar un programa de capacitaciones a fin de actualizar y mejorar su desempeño.

INICIATIVA.- El diputado Rubén Guajardo Barrera presentó una iniciativa que busca reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, para que el presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Cabildo, sea incorporado con voz y voto en el Consejo de Desarrollo Social de los Ayuntamientos de nuestra entidad.

A OBRAS.- El recurso que es recaudado en Soledad de Graciano Sánchez gracias al cobro por el servicio de agua por parte de Interapas, debe destinarse a obras de infraestructura en mismo municipio, para así disminuir los problemas que enfrenta la población tanto por el desabasto de agua, como por las malas condiciones del drenaje.

FUEGO CRUZADO.- Obras van y vienen. La ciudad, el estado van acorde a los nuevos tiempos. Sin embargo, urge definición. Se pelean las inauguraciones y los reflectores por una mísera calle. La ciudadanía merece respeto y atención. Que no se equivoquen poque los votos aún no están dados. Que no se sientan beneficiados cuando no hay mesa de competencia, prudencia y honorabilidad, eso piden los votantes.