Primero el ser, luego la forma de ser

Enfrentar la élite política-económica-social de San Luis Potosí y derrotarla electoralmente, ha sido el primero de una larga serie de episodios que Ricardo Gallardo Cardona deberá resolver acertadamente. Y cuando se habla del acierto como condición para el éxito se incluye el control sobre sus propios demonios para no fallar.

Pedroza no acepta como causa de su derrota en las urnas la división interna de su partido que debió actuar como pivote en la Alianza Sí por San Luis. El desgrane de sus líderes hizo del PAN una organización política endeble. No contar con Sonia Mendoza Díaz en el altiplano y tampoco con Juan Pablo Escobar Martínez en la zona media y la huasteca, se agravó cuando ni el PRI ni el PRD levantaron sus casas de campaña en el interior del estado como no lo hicieron en la capital. Esta historia reclama culpables y los aliados decidieron manchar el expediente del triunfador.

Todavía no se llega la fecha en que Gallardo alcance una sentencia favorable en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero husmea en el INE aprovechando un viejo enlace que puso al descubierto “filtraciones” de información ocurridas hace algunos años aquí, mismo que hoy podría servir desde el Instituto Nacional Electoral.

Gallardo comienza a mostrar reacciones espontáneas, desordenadas, sin estrategia precisa. Exponer sus planes y decisiones antes de ocupar el gobierno es asomarse al vacío sin prudencia. Es no seguir los pasos ordenados de un proceso, cada uno de los cuales requiere el soporte de proyectos bien construidos, nada de ocurrencias ni de ideas que se anulan entre sí, como le ha ocurrido en los videos que difunde.

Si la oposición aliancista ha colocado una lupa sobre el hacer y quehacer de Ricardo Gallardo, lo que éste debe mostrar es la seriedad de sus proyectos de campaña. Las ofertas planteadas como atractivo para el votante deben tener el soporte de un proyecto acabado. Forman el esqueleto de un proyecto de gobierno.

Levantar peticiones y escuchar demandas es un proceso distinto. De lo primero sería correspondiente un programa, de lo segundo es posible incorporarlo a programas existentes o crear nuevos, según el caso, pero siempre a partir del soporte económico del gobierno. ¿Cómo ofertar si aún no recibe el gobierno? ¿cómo anunciar la sanción si aún se desconoce la causa?

El Poder Ejecutivo del Estado no es una entidad sancionadora de sus antecesores. Pero si detectara lo que hoy es solamente presunción, ninguna duda debe haber de que deberá iniciarse un procedimiento para castigar la culpa, recuperar lo perdido o sancionar la responsabilidad. Son el Poder Legislativo y el Poder Judicial quienes analizan y castigan, respectivamente.

La élite del poder económico opera en dos planos. Uno que lo representa formal y físicamente. Otro que actúa, soterrado, con terceros bajo su mando y en su representación.

La pregunta de hoy es sobre la capacidad que necesita tener Ricardo Gallardo Cardona frente a las redes de poder tendidas en la política, la economía y la sociedad, que le reditúe el mismo grado de aceptación y convencimiento que tuvo frente al electorado empobrecido formado por más de la mitad de los habitantes de San Luis Potosí.

Los capítulos de este gobierno por estrenar se irán abriendo poco a poco. Los ajustes entre los poderes fácticos y el poder del gobierno tendrán que ocurrir apenas inicie el sexenio. Abrir nuevos frentes a la discusión o adelantar vísperas podría ser contraproducente.

DE NUEVO AL ROJO VIVO

El reporte de la autoridad sanitaria es preocupante. Ayer se anunció que el jueves se detectaron 813 nuevos contagios de las diferentes variantes de COVID 19, incluidos cinco jóvenes menores de 18 años que presentan diferentes niveles de gravedad.

Esta es la parte de la tercera ola de la pandemia iniciada en marzo de 2020 que hoy alcanza su pico más alto con la aparición de la variante Delta que se expande muy fácil y con efectos graves en la población que no ha recibido una vacuna.

Sin embargo, los resultados deberían haberse esperado. La limitación en el número de dosis de las vacunas adquiridas por donación o compra y la decisión de invertir la lógica de una vacunación hoy revela sus consecuencias desastrosas.

La primera intención en la vacunación no tuvo a la población económicamente activa como el centro de sus afanes. La población más expuesta al contagio es la que está obligada a la manutención de la familia. El confinamiento tuvo una primera resultante que fue la dificultad económica con el cierre de comercios e industrias todavía no evaluado con precisión, pero también aumentó el riesgo de adquirir el virus y transmitirlo a la población infantil y al segmento de la tercera edad que podía haber tolerado más el encierro.

Vacunar a los jóvenes que trabajan y estudian fue la oportunidad de disminuir el número de muertes por COVID y no se dieron explicaciones al respecto. La protección de la gente la edad de mayor a menor no fue una decisión del todo acertada. No obstante, el contagio alcanza hoy cifras que ponen en riesgo la vida de miles de proveedores del ingreso familiar, o que cancela el futuro de muchos jóvenes en formación académica.

El lado positivo de la tarea gubernamental en materia sanitaria es que se dispone de una experiencia mayor en el proceso de vacunación. La aplicación en un solo día de más de 50 mil dosis a la población joven, ocurrido a principios de la semana, es un logro de resultados alentadores.

En un ámbito más extenso, la epidemia crece fácilmente y pone en crisis el sistema hospitalario en diversos países del mundo. El balance local señala que hay espacios disponibles en los hospitales del estado. Las regiones media y huasteca del territorio potosino presentan crecimientos en la ocupación de camas que ponen en alerta a las autoridades sanitarias.

Es indispensable que la población entienda que las únicas medidas de contención del contagio están al alcance de todos. Uso de cubrebocas, lavado de manos y el uso de alcohol en gel, no acudir a lugares de concentración de gente y guardar una distancia mínima de 2 metros. Asumir el riesgo es exponerse deliberadamente al contagio y a la posibilidad de perder más vidas, ahora de los más jóvenes.

El avance de la ciencia no va a la vanguardia en la pandemia, pero es alentador enterarse que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí trabaja en la elaboración de una vacuna que estaría lista para principios del año próximo. Y como cree la gente, ya falta menos.

EL COTARRO POLÍTICO

Tres aspectos del informe de gobierno entregado ayer por el gobernador Juan Manuel Carreras López deben analizarse con detenimiento. El primero está relacionado con la promoción económica y las finanzas estatales. El segundo con la política y el proceso electoral del 6 de junio pasado. El tercero vinculado a la pandemia y sus efectos en los dos anteriores… El examen final de la tarea de Juan Manuel arroja, en lo general, calificaciones decorosas. Su presencia como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores moderó los ánimos en un momento difícil en las relaciones entre los mandatarios estatales y el gobierno federal… La integración del estado a la Alianza Centro Bajío Occidente del país, posibilitó acciones armónicas para reforzar corredores de crecimiento en el ramo automotriz, amén de incrementar la colaboración de los gobiernos de Querétaro, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí en materia de seguridad… Con relación a las finanzas destaca el manejo de la deuda pública. Un capítulo relacionado con ella es la capacidad de crédito que tiene un gobierno cualquiera. No obstante, casi nadie tiene interés en saber si el gobierno tiene un buen nivel de aceptación frente a las instituciones que prestan dinero para fines específicos. Todo crédito debe ser productivo si se maneja con habilidad. La productividad del crédito público se concreta en el beneficio que toda obra debe tener para estimular el crecimiento económico. Lograrlo y valorarlo para medirlo, es tarea que no se expone en los informes adecuadamente… La deuda y la capacidad de crédito se abren como un camino que conduce a la reforma de la ley de coordinación fiscal que actualice el cobro de impuestos y el reparto de las recaudaciones entre federación y estados… Otras cifras importantes son: diez mil millones de dólares invertidos en nuevas empresas, la aportación de unos cien mil empleos; las inversiones hoteleras por tres mil 580 millones de pesos que dejaron dos mil empleos para este sector; el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en proceso de federalización; la vacunación contra el Covid 19 a población de 18 años y más que alcanza a casi 800 mil personas con esquema de vacunación completa… Hay nuevos complejos de seguridad pública, el C5i2, la Red de Justicia para las Mujeres, con cinco edificios equipados con personal altamente especializado para atender todos los casos de violencia en cualquiera de sus modalidades en los 58 municipios y la infraestructura de protección para niñas, niños y adolescentes que requiere el DIF Estatal para un óptimo funcionamiento… Y en el plano social el trabajo se orientó a sacar a 124 mil personas de la pobreza y a ocho mil de la pobreza extrema, además de que 60 mil personas abandonaron su carencia alimentaria para siempre… Los legisladores tienen la palabra… Inseguridad, atención en salud, combate a la corrupción y la falta de infraestructura para la movilidad, son los grandes pendientes que dejó la administración del Gobernador Juan Manuel Carreras. El saldo positivo se dio en materia de desarrollo económico, inversiones y educación a pesar de la pandemia por el COVID-19 que impactó a San Luis Potosí, coincidieron en señalar los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, MORENA y Nueva Alianza de la LXII Legislatura… Por lo pronto, el presidente de la Federación Bajío Norte de la Coparmex Nacional, Jaime Chalita Zarur, hizo un balance de los seis años de la administración estatal y destacó la atracción de inversiones y los avances que se lograron en obras de movilidad, sin embargo, el combate a la pobreza y la inseguridad, fueron dos de los rubros en donde no se tuvieron los resultados esperados… Los equipos encabezados por el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner y el doctor Daniel Acosta Díaz de León, sostuvieron la primera reunión formal de entrega recepción en el marco de la transición gubernamental, destacando y priorizando el trabajo comprometido con diálogo y entendimiento para que la entrega de las riendas de la Secretaría de Salud se concrete dentro del marco de la Ley… Contagiado por el espíritu que campea en la entrega recepción en vigor aquí, el terrible Manolo me acaba de espetar: ¿qué llevas ahí?... HASTA LA PRÓXIMA

