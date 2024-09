Primas | Ya llegará agua a El Polvorín

Alistan operativos para el 1ro

LLEGA AGUA.- El Interapas divulgó la tarde del miércoles que el pozo "Hogares I" ya está de nueva cuenta en operación, por lo que el suministro de agua vía red se restablecería durante las próximas horas en las colonias dentro de su radio de influencia. Algunas de ellas son Hogares 1, Polvorín y Fidel Velazquez.

RGC CON ALCALDES.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona inició el acompañamiento a los alcaldes y alcaldesas en sus últimos informes de gobierno con un mensaje de trabajo, unidad y reconocimiento, estuvo en los municipios de Tanquián de Escobedo y Aquismón, donde refrendó su compromiso de continuar impulsando el desarrollo en las cuatro regiones de la entidad al margen de banderas partidistas.

FINANZAS SANAS.- En tres años de la administración de Ricardo Gallardo Cardona se han logrado finanzas sanas y estables, lo que ha permitido implementar políticas fiscales y sociales a favor de la población, trámites rápidos y gratuitos, así como la modernización de la infraestructura y el desarrollo colocándola entre las entidades más dinámicas del país.

ALUMBRADO.- Luego del reporte de vecinos de la colonia Industrial Aviación, que señalaba un tramo a oscuras de la avenida Hernán Cortés y que había riesgos para alumnos del turno vespertino de la secundaria "Dionicio Zavala", personal de Alumbrado Público acudió a remplazar cable que había sido dañado de manera deliberada.

INVERSIÓN CHINA.- Por las ventajas comparativas y estímulos que ofrece el gobierno estatal, la entidad potosina puntea para obtener la inversión de la empresa china que se dedica a la producción de autos, Changan, por un monto de 3 mil millones de dólares, podría generar hasta mil empleos; la decisión se daría a conocer antes de que concluya este año de acuerdo a directivos de la empresa.

FESTEJOS.- En el marco de las celebraciones por el Mes de la Universidad y el Día Internacional de la Cultura Científica, se lleva a cabo el Festival de Química UASLP 2024, del 25 al 27 de septiembre de 2024, en el Patio del Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y la plancha de la Plaza de los Fundadores, donde se expone la Tabla Periódica Monumental.

TRANSICIONES SEGURAS.- Vienen planes operativos en los próximos meses para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la instrucción superior es mantener la guardia y los resultados; por lo pronto está en puerta el garantizar la paz en las transiciones de autoridades en los 59 Ayuntamientos, por lo que ya se alista el dispositivo para este 1 de octubre en las cuatro regiones.

SI NO PUEDEN.- ¿Para qué llegan?, hay diputados del Partido del Trabajo que ni siquiera pueden hilar una oración y no se quitan ni el sombrero a manera de respeto y hay otros que no quieren hablar con la prensa porque se creen de la alta sociedad con sus bolsas de marca Lois Vuitton de 15 mil pesos.

POR CIERTO.- A mitad de semana se buscó a los diputados en su oficina y sólo había cuatro que estaban presentes en el Congreso de Vallejo, eran Aranzazu Puente, Roxana Hernández, Rubén Guajardo y Emilio Rosas, y los demás? ¿Para eso querían la diputación?

EN LA MIRA.- Por el rumbo del SUTSGE reportan que a un tal Miguel Angel Flores que fungió como secretario de Deportes, ya se le acabó la comisión sindical y fue reintegrado a la Secretaría de Finanzas, donde junto con la que era responsable del área de Conflictos Rosa Ivet López Jiménez, andan sorprendiendo a los trabajadores jugándoles las contras, y logrando que pierdan su empleo, pues demandan, les piden que la retiren y a los días de ser recontratados, los vuelven a correr, quedándose indefensos y sin empleo.

DESCONTENTO.- En el SUTSGE hay un gran descontento porque se atenta contra el bienestar de las familias de los trabajadores, ya que Rosa Ivet y Miguel Ángel siguen haciendo de las suyas con esta y otras situaciones de las que el sindicato se ha desligado porque son maniobras a título personal de este par que utiliza las conexiones y contactos que tienen para seguir operando en beneficio propio.