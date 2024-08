Primas | Podría haber bajas en C4 de Valles

Cierre de lujo en muestra ganadera

ADOPCIÓN DE PERROS.- Una iniciativa que destaca es la implementada por la Dirección de Ecología de Soledad, quien en conjunto con activistas, realizarán este domingo 1 de septiembre una jornada de adopción de perros y gatos rescatados, con el objetivo de que estos animalitos encuentran un nuevo hogar con dueños responsables, pues también se firma una hoja responsiva y esta área municipal da un seguimiento al cuidado del can, bien por el ayuntamiento soledense.

MÁS EDUCACIÓN.- A los municipios de Aquismón y Ciudad Valles llegó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona con el programa “Potosí para la Educación”, con el reparto de paquetes escolares consistentes en útiles escolares, mochila y calzado entre miles de estudiantes de bajos recursos; además de reiterar que continuará el rescate de viejas escuelas y la construcción de nuevos centros educativos.

VENDRÁ CLAUDIA.- En su gira por la Huasteca, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona recordó que tres de los cuatro proyectos planteados a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, son para esa región: el aeropuerto de Tamuín, la carretera Valles-Tampico y la renovación del Hospital General de Valles; se prevé que en los primeros 100 días de la nueva presidenta venga a iniciar las obras de la carretera y la terminal aérea.

FENAPO LLENA.- En el último tramo de la Feria Nacional Potosina, el Foro Teatro del Pueblo sigue con llenos impresionantes, como la noche del jueves que se presentó el DJ internacional Steve Aoki con su estilo electrónico ecléctico; anoche se presentó la cantante Yuridia; el cierre de la feria será con Alfredo Olivas en el Teatro del Pueblo y en el palenque se presentará Julión Álvarez.

APOYO A MIGRANTES.- Por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, sigue dándose apoyo a las y los potosinos en sus gestiones para pasaportes, pensión del seguro social americano y reunificación familiar ante el gobierno de Estados Unidos, a través del Instituto de Migración y Enlace Internacional.

SORPRESA.- Resulta que el Secretario de Seguridad, José Luis Ruiz Contreras, además de asistir con el Gobernador a la entrega de patrullas a Matehuala, también hizo una visita “sorpresa” en el sub centro C4 de Ciudad Valles en donde los amodorrados encargados y los pocos elementos de la pasada administración, ahí solo se mosqueaban, se tomó nota y puede haber bajas y una fuerte reprimenda al encargado de ese tétrico lugar.

CIERRE DE LUJO.- Con la premiación de varias categorías, luego de la serie de calificaciones en la que participaron los más destacados ejemplares de equinos y caprinos, este fin de semana se conocerá a los ganadores, que serán reconocidos y premiados en distintos eventos de clausura, los días sábado y domingo, en la Muestra Ganadera Fenapo 2024. Así lo confirmó el Presidente del Patronato de la Feria Nacional Potosina, Luis Antonio Zamudio Martínez.

EQUIVOCADOS.- Algunos que se dicen “expertos” en el tema han cuestionado que el IFSE no publique cuentas públicas de los entes obligados, no se han podido dar cuenta que quienes deben de publicarlas son los propios ayuntamientos en sus páginas oficiales, que no les dé flojera, hay que leer poquito y buscarle más.

ALERTA.- El IFSE continúa alertando sobre todo a los ayuntamientos para que no se dejen extorsionar y defraudar por despachos que les ofrecen arreglar sus observaciones en cuentas públicas sin los resultados prometidos, sin duda, esta campaña ha pisado cayos, los conocidos “coyotes” están desesperados y molestos, y con razón, sus negocios se pueden venir abajo.

CAMPO SOLEDENSE.- El Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez aprobó destinar un millón 200 mil pesos de las arcas municipales, al programa en conjunto con SEDARH, con el fin de llevar a cabo la entrega de 4 programas de apoyo a agricultores y ganaderos de la demarcación, luego de que fueran golpeados por las recientes lluvias y el excedente del Río Santiago. Sin duda, esto viene a ser un apoyo que los ayude a revitalizar su actividad económica.