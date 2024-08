Primas | Fue reconocido el legado Torres Corzo

La UASLP "checa paridad de género"

LEGADO DE TRABAJO.- En la sesión solemne para entregar la Presea Plan de San Luis post mortem al licenciado Teófilo Torres Corzo, su hija Maribel Torres Vilet recibió el reconocimiento de los amigos, funcionarios y representantes de sectores por su trabajo a favor de la comunidad, que es el verdadero legado de su papá, quien siempre dio todo por San Luis; sin duda que se trata de una joven entusiasta, con empeño y con la fuerza Torres Corzo.

PROYECTO JOVEN.- Las nuevas generaciones de políticos en San Luis Potosí, vienen empujando fuerte y Maribel Torres es un claro ejemplo; ayer el arzobispo, el alcalde, los diputados, Aranzazu Puente (su contrincante en las pasadas elecciones), funcionarios de gobierno de primer nivel como el secretario Lupe Torres, empresarios y más, le saludaron, se tomaron selfies y vieron en ella potencial para seguir trabajando, como lo hizo su padre, por el bien de San Luis.

RGC EN EL ALTIPLANO.- Este miércoles el gobernador Ricardo Gallardo Cardona realizará una gira por los municipios de Matehuala, Guadalcázar y Santo Domingo para continuar con la distribución de útiles escolares, mochilas y calzado del programa “Potosí para la Educación”, en beneficio de miles de estudiantes de bajos recursos; y para reforzar la seguridad pública, el mandatario entregará en Matehuala varias patrullas para la policía municipal.

CAMBIO EN SALUD.- Leticia Mariana Gómez Ordaz, con amplia experiencia en la función pública, fue designada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona como nueva secretaria de Salud, dependencia que ahora solo estará a cargo de labores administrativas, mientras que todos los servicios médicos estarán bajo la jurisdicción del IMSS-Bienestar, a cargo del doctor Daniel Acosta Díaz de León.

CONDENA GENERAL.- Una investigación a fondo, fue la que exigió el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, Enrique Villafuerte, del desvío de recursos de la Dirección de Pensiones en “inversiones” de más de mil millones de pesos a través de empresas que no se ha podido localizar; consideró que se deben emprender diversas acciones legales para recuperar el dinero y que no se vuelva a repetir.

GRAN AVANCE.- La Ruta de la Salud se fortalece con visión y compromiso. El alcalde Enrique Galindo celebra los logros de este programa pero ya tiene la mira puesta en el futuro, ampliando servicios para impactar la vida de los capitalinos. La siguiente fase, para el próximo trienio, considera a personas con discapacidad, con un verdadero interés por la salud y el bienestar de todos.

EJEMPLAR.- El DIF municipal de la capital sigue marcando la pauta a nivel nacional, demostrando que cuando se trabaja con dedicación, los resultados trascienden fronteras. La presidenta Estela Arriaga y el alcalde Enrique Galindo han logrado que la atención a la niñez, la familia y los grupos vulnerables no solo sea efectiva, sino reconocida internacionalmente. Este tipo de liderazgo es el que realmente transforma vidas y coloca a la ciudad en el mapa como un ejemplo a seguir.

HABRÁ MÁS DETENIDOS.- En este fraude cometido a la Dirección de Pensiones al menos desde el gobierno de Fernando Toranzo y continuado en el de Juan Manuel Carreras López, podrá haber más detenidos y se mantiene abierta la carpeta de investigación por inversiones a través de empresas inexistentes o lavado de dinero, afirmó el secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez.

EN EL OJO AJENO.- El Congreso aprobó este viernes una iniciativa para que exista paridad de género en la UASLP, por lo que después de Alejandro Zermeño, tendrá que ser una mujer quien asuma la Rectoría, lo paradójico es que esta reforma fue aprobada el mismo día en que los diputados eligieron a un hombre como su representante en el Consejo de la Judicatura... sin respetar la paridad de género

Y SE MARCHÓ.- Ya se había adelantado en este espacio que Francisco Salazar Soni solía abandonar sus responsabilidades antes de tiempo, y lo volvió a hacer. Nombrado apenas en noviembre de 2023 como titular de la Dirección de Policía Vial y de Movilidad capitalina, no aguantó ni un año y, como otras “chambas”, la dejó a medias siempre con el argumento de “cuestiones personales”. La importante responsabilidad que dejó a la deriva fue de inmediato cubierta por quien realmente hacía el trabajo al interior de esa corporación, Adolfo Ortiz Ibañez, que por lo pronto quedó como “encargado de despacho”.

ASESORES.- La regidora capitalina María de los Ángeles Hermosillo no termina con sus lamentaciones y, ahora, se queja de que la Oficialía Mayor la dejó sin su equipo de “asesores” porque ya no hay recursos para su contratación, a tal grado que debió cerrar su oficina porque no había quien atendiera mientras ella andaba en la calle en “gestiones ciudadanas”; pretende todavía rascarle al presupuesto municipal, sin poner de su bolsillo.

RESULTADOS.- Gracias a los operativos y recorridos de vigilancia por parte de los elementos de Seguridad Pública de Soledad, se logró la detención de 2 objetivos criminales en los últimos cinco días, uno de ellos en la colonia San Francisco quien contaba con más de 30 carpetas de investigación, y el otro en la colonia Azaleas durante el operativo “Contención Soledad” el cual contaba con más de 12 reportes de robo, ojalá sigan trabajando de la misma manera estas autoridades para seguir capturando más delincuentes.

TERAPIAS UBR- Las Unidades Básicas de Rehabilitación Uno y Dos del DIF Municipal de Soledad continúan con un trabajo esencial al brindar terapias continuas a sus usuarios, siendo las de mayor demanda las terapias físicas, lo que sin duda refleja el compromiso del DIF en apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, ofreciendo servicios gratuitos que mejoran su calidad de vida y fomentan su inclusión, y lo que es fundamental para asegurar que las personas reciban la atención y el apoyo necesarios para su bienestar pues también brindan transporte sin costo a los pacientes.