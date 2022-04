Pidiendo limosna para dar caridad

¿Quién maldijo el presupuesto potosino que la maldición perdura sin exorcismo posible, como una herencia sin heredero?

Con un insignificante 2 por ciento de aumento en las aportaciones federales comprometidas con San Luis Potosí para este año, difícilmente pudiera pensarse en hacer algo más que sortear la situación del contratiempo a través de la deuda pública. Marcelo de los Santos pidió mil quinientos millones de pesos cuando le faltaban unos meses para dejar el gobierno y obligó a su sucesor, Fernando Toranzo, médico de profesión e incapaz como gobernante, a pagar parte del adeudo, mismo que alcanzó a la administración de Juan Manuel Carreras López hasta casi desvanecerse pues la semana pasada Ricardo Gallardo Cardona informó que recibió el gobierno con una deuda pública de 20 millones de pesos.

Ahora, el gobierno anuncia que solicitará un préstamo por 2 mil millones de pesos para equilibrar las finanzas públicas. Antes, casi recién llegado al gobierno, Gallardo Cardona hizo suyo el pregón presidencial de “austeridad” como única salida a todos los males que la administración pública en sus tres niveles juzga incurables.

Toda discusión pública es inútil en este momento si todos aceptamos que nuestro gobierno es pobre e incapaz de producir soluciones distintas al endeudamiento.

Pedir prestado no es malo, por eso existen los bancos. Lo que es malo es ignorar para que sirven los préstamos.

Si los beneficios derivados de invertir un préstamo no están por encima del porcentaje del interés generado por el mismo, el endeudamiento será perjudicial a la postre. En este caso, la austeridad es un engaño.

Pero los teóricos del sistema estatal están metidos en la urgencia de salvar compromisos presentes y tal vez futuros.

No han tenido tiempo suficiente de reflexionar una hora diaria para ubicar las fugas en el ingreso, detectar las razones de una recaudación siempre deficitaria por amañada y corrupta.

Bajar al terreno de la práctica gubernamental que se inicia y termina en la recaudación, no es posible para ningún funcionario atolondrado por el peso de las obligaciones, que no repara en la merma que sufre el ingreso al pasar por esa gruesa capa de “tramitología” en la que se esconden mil formas de atajar un peso de cada 10 o de cada 100, no sé, pero que a la postre impide que las arcas estatales cuenten con lo suficiente para tener un gobierno sano.

No es tema político, es tema administrativo, el que un submundo de tejemanejes desvíe parte de los recursos estatales en el ámbito de los ingresos y que otro tanto ocurra en el de los egresos. Sanear las finanzas públicas es un proyecto que genera discusiones y eventuales confrontas entre los secretarios de la estructura superior del gobierno. Un Secretario General que no entiende razones distintas a las propias y un Secretario de Finanzas sin dinero en las arcas están creando el caldo de cultivo suficiente para generar un conflicto mayor en muy corto plazo.

La versión ya se escapa de los fríos muros palaciegos y comienza a ganar la calle.

Es muy lamentable que las esperanzas que conserva el gobernador Ricardo Gallardo Cardona terminen en la simpleza de tener que pedir limosna para dar caridad. Con lo poquito que alcance. Me parece claro que un pobre no puede ser austero voluntario.

Pero el pregón de austeridad es parte del esqueleto populista que nos quieren imponer con argumentos que demuestran la incapacidad administrativa del gobierno.

LA CONSULTA REVOCATORIA, UN DISPARO AL AIRE

Me parece innecesario sumar argumentos en torno de la consulta que se realizará dentro de ocho días, el domingo 10 de abril, porque es un disparo al aire.

Aparte de la inspiración cubano-venezolana no se le encuentra razón por ningún lado.

No hay inspiración genuinamente mexicana en hacer una consulta que ofende la inteligencia de los votantes que formaron parte de los 30 y pico de millones de ciudadanos que supieron y estuvieron de acuerdo con elegir un presidente para un periodo de seis años, irrevocable en ese momento.

La consulta revocatoria, según los argumentos sustentados en los países de origen, es un instrumento en manos del ciudadano. Que el único interesado en realizarla sea el presidente y sus leales, genera desconfianza y da pie a versiones que dividen y polarizan.

Desconfianza por el desplazamiento del ciudadano, beneficiario directo en el ejercicio de una consulta de esta naturaleza. S

ignifica también anular en automático la resultante de todas las encuestas que sustentan la popularidad del presidente de la república. ¿Existe alguna duda en esos resultados?

Escribo sobre la significación de la consulta, no sobre los resultados que de antemano de saben positivos para la permanencia presidencial hasta que venza el plazo para el que fue electo. Tampoco se trata de calificar una administración federal porque eso es harina de otro costal.

Los criterios en general son coincidentes en que la consulta tiene, de antemano, un resultado esperado. Que sea o no vinculatorio no modifica el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá el apoyo para continuar en el cargo. Eso no aumenta las facultades presidenciales, solo las conserva.

En todo caso, cumplir las disposiciones constitucionales recién agregadas al texto vigente, no tiene un valor para fortalecer la voluntad ciudadana, favorable al presidente de la república. Y si no tiene ese valor, diría que el único fin perseguido es el de agregar un tema de discusión más en el escenario político nacional, lo cual es un distractor mientras los problemas reales de este país se conservan virtualmente sin avances.

El propio mandatario adelanta la presentación de una reforma electoral cuyos fines no guardan relación con la esencia de un arbitraje imparcial, apegado a las leyes en materia electoral, cuyo destino final no está garantizado pues, evidentemente se trata de eliminar una de las instituciones más confiables de la historia moderna de México, cuyas características deberían ser ampliadas, especialmente la independencia del árbitro electoral, sin duda una de las bases indispensables para el avance de nuestro país en todos los órdenes.

Es poco lo que se puede argumentar con características novedosas. Solamente agregaría la urgencia de ofrecer ejemplos claros y confiables para las nuevas generaciones de ciudadanos que en el curso de este y los próximos dos años se incorporarán al padrón de ciudadanos con capacidad de votar y ser votados. Hace falta tenerlos muy en cuenta.

Entre tanto, será la ciudadanía la que otorgue fortaleza al mandato revocatorio. Por el momento, la idea de revocar el mandato no anida en la mentalidad ciudadana, pero los resultados van a tener significados que vale la pena conocer.

EL COTARRO POLÍTICO

Urge que vayan preparando su defensa desde ahora. Usted sabe a qué me refiero… A cuentagotas siguen los despidos en las distintas dependencias estatales.

Cuando quieran meter el acelerador no habrá respuesta… La Reunión Interparlamentaria México-Cuba inició en La Habana, con una delegación mexicana numerosa, compuesta por ocho senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, que encabeza Beatriz Paredes, y 12 diputados, entre ellos la potosina Sonia Mendoza Díaz quien participa con el tema de cooperación sanitaria… El maestro Néstor Eduardo Garza Álvarez, Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, convocó el Foro de Igualdad de Género en el Sector Empresarial que contó con la asistencia de la Presidente Nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias; Sofía Pérez Gasque Muslera, quien dictó una conferencia magistral, abordando el tema de la inclusión de las mujeres desde el Sector Empresarial, Sector Público e Instituciones diversas… También estuvieron presentes Ruth González, Presidente del DIF Estatal; Juan Carlos Valladares, Secretario de Desarrollo Económico; Mónica Cabrero, del CCME San Luis Potosí; Lilia Malvido, directora del Sistema de Financiamiento para el Estado y Carlos Mendizábal Presidente de Canacintra… Las comisiones de Puntos Constitucionales y la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral del Estado de San Luis Potosí recibieron la iniciativa que propone adicionar el inciso “j”, a la fracción V, del artículo 304, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, para que las personas que pretendan ser candidatos a cualquier puesto de elección popular, deban presentar un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifiesten que no tienen deudas alimentarias por motivo de sentencia ejecutoriada… Pues ¿de qué los conocen?... Bueno pues el terrible Manolo dice no estar dispuesto a soportar suspicacias de nadie y se retira…

