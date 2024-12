Opinión | "Yo soy Dios"

"Yo soy Dios", me dijo hace tiempo un flamante conocido aprendiz de funcionario tras la aprobación de que es un “todo lo sé” y cuando veo cómo se está endeudando la nación, además de escuchar que existe un proyecto para “traer” la Quebrada de Acapulco al Zócalo ahora que haga calor, esas palabras resonaron en mi mente recordándome a aquél que las profirió hace un largo tiempo, palabras que ahora siguen siendo el pan nuestro de cada día, tal vez por eso ya no me pareció sorprendente el poder que algunas autoridades y funcionarios alcanzan en éste y otros países pues no tiene parangón cuando los funcionarios desde el más encumbrado hasta el más modesto acumulan poder y facultades tan vastas como para unilateralmente decidir quién vive y quién muere , quién queda libre y quién va a la cárcel, quién endeuda al país y cómo se gasta o gastó el dinero, se pierde la cordura y la civilización simplemente no existe; todos somos perdedores. En la era del viejo sistema, muchos creíamos que el país contaba con instituciones fuertes cuando, en realidad, se trataba de una estructura autoritaria que mantenía la disciplina a través de mecanismos de control y lealtad que, en retrospectiva, demuestran el enorme primitivismo que nos caracteriza y en esta modernidad la semejanza se palpa y acrecentamientos, pero como dice el refrán con estos “hueyes nos tocó arar” al estilo Azteca o será que “con estos bueyes nos tocó arar” al estilo mexicano.

Será posible encontrar un modelo totalmente diferente de vivir, o será que deberíamos regresar a los tiempos donde con un “de tin Marin, de don pingüe”, se tomaban las decisiones importantes o cuando podíamos detener las cosas cuando se nos complicaban con un “zafo” o no se vale, o cuando cometíamos errores y simplemente decíamos …empezamos otra vez?, no creo, porque ahora la cosa es seria y cada día se torna más seria aunque muchos no la crean tan seria, porque las bombas de agua hechas con globo dejaron de ser las armas más poderosas frente a las que nos enfrentamos cuando éramos niños y se han convertido en constante violencia donde no se moja, se baña en sangre a quienes por casualidad o “Target” ahí se encuentren, pero como vivimos en el país de las fantasías, no pasa nada aunque todo pase.

Por eso hoy, prendo una vela o un incienso para aclarar el alma de quienes nos comandan y para mis miedos vuelvo a la naturaleza para que la tranquilidad llegue a mi alma, busco el agua para lavar mis penas y renovar mi ánimo y hablo con el ser superior que nos comanda para poder encontrar la conexión con este mundo raro que me toca vivir en este tiempo, mundo que a ratos asusta y desconcierta pero nunca te permitirá rendirte porque Nosotros somos el nosotros somos y nosotros somos el universo y si tú como yo perteneces al grupo que aún cree hay esperanza repite: Nunca te rindas ni renuncies a la felicidad porque vivir es increíble , nunca renuncies a vivir en el país que amas ni dejes de pensar que siempre hay esperanza, si aún crees en eso escríbeme en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias, Gracias, Gracias.