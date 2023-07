Opinión | Y volver, volver, volver

He retornado a mi patria después de varios años de ausencia, al bajar del avión con timidez de niña, espero mi maleta quien se niega a salir y decide, después de casi una hora, asomar su figura en último lugar como diciendo soy única y tú, no mandas, así que a jalarla de la banda suavemente y al voltear, chocar con miembros de la guardia nacional cosa que no deja de ser espectacularmente impresionante para quienes regresamos al terruño, más aún si al picar los botones de revisión aparece el color rojo, con lo que esto significa, pero…como el que nada debe, nada teme, lo único que queda es abrir la maleta ante estos guardias, quienes a decir verdad, fueron muy amables, lo que me quitó el escozor de sentirme rodeada por personal armado a mi llegada.

Salir a buscar el carro de mi querida amiga Lenia, hermana de alma, quien en un maremoto de vehículos y patrullas esperaba pacientemente dándome la sensación de los recuerdos déjà vu, comer y pasear esa tarde en Tlaquepaque, en su compañía y la de su hermana, me demuestra que aún existe el México que amo enseñando que el tiempo pasa, pero, la vida permanece a pesar que el paso de los años nos agarra desprevenidos haciendo que los recuerdos en la plática muestren que apenas ayer éramos jóvenes cronológicamente y, sin embargo, seguimos siendo jóvenes para bailar, cantar, reír y disfrutar una bella tarde de convivencia con la gente, subirme en la escultura de bicicleta que Rodó Padilla tiene en la plaza de Tlaquepaque me da nuevamente la sensación de las locuras de madurez demostrando que lo importante es vivir sin cuestionamientos, aún sabiendo que algunos amigos actualmente se mueven más lento y probablemente yo también, que otros estamos en mejor forma y otros ya no tanto, que lo único palpable es que todos hemos cambiado y aquellos tersos cutís reflejan el paso de las experiencias, de las vibrantes que nos estremecieron queriendo que nunca acabaran y las otras que nos sacudieron deseando su rápido término lo que nos hizo aprender que vale la pena vivir lo blanco y lo negro, sobre todo, si en medio de esto estamos rodeados de amigos reconociendo que valió la pena haberles dedicado momentos permanentes de nuestro tiempo.

Salir en Turistar, que antaño eran camiones de primerísima calidad, ahora venidos a menos, muy menos en calidad aunque el precio sea de 5 estrellas, me permitió retomar la vista de pueblitos y su gente, mi gente; tras cinco horas de viaje divertido llegar a mi amado San Miguel de Allende fue cómo regresar al día que me fui antes de COVID y, aunque por momentos tengo visiones del San Miguel que ya hace años me acogió y de las esperanzas y sueños de antaño que me trajeron acá, percibo que ha cambiado convirtiéndose en una mezcla de modernos edificios y el San miguel de siempre con su parroquia y jardín y mercado de artesanías y un turismo cambiado comparado con el denden antes, que se caracterizaba por derrama de dinero y estemos o no de acuerdo hay que aceptar que nunca el pasado fue mejor, o, peor y que es el hoy lo que importa sobre todo si en ese hoy el reencuentro es con la familia y amigos que permanecen y así, las invitaciones a degustar en deliciosos restaurantes desde los tacos del güero de la esquina hasta el mejor gourmet me deleitan pues reza el refrán que, el que es tragón, aunque lo fajen, y qué tal sentirse en casa y que el vecino te salude o que saludes y te conteste, o que el tapicero considerado “niño malo” del barrio te grite por tu nombre y se baje del carro y venga a darte un abrazo durante tu caminata diaria, como dice un anuncio hay cosas que no tienen precio, así caes en cuenta que lo importante no es el dinero que tengas o dejes de tener; sino tu actitud y el trato hacia las personas, una vez más afirmas que la opinión de otros hacia ti no importa, importan tus actos; ahora sé el por qué no envidio nada, porque todo lo que necesito está en mi y ya lo tengo, aunque para algunos parezca que no tengo nada y como este viaje apenas empieza y continuará, si tú tienes todo en ti y lo reconoces escríbeme en angeldesofia@yahoo.com.mx

Gracias