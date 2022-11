Opinión | Y de marchar venimos

Y a marchar fuimos y de marchar venimos con los ojos llenos de lágrimas de emoción, porque se logró, con creces, las expectativas y se rompieron los récords y la gente demostró que no hay mejor motivación que el sentirte cansado de más de los mismo y de la agresividad recibida y, sin embargo, se trata de reconocer la grandeza propia y de México expresando amor por todo lo que se valora, de conectar con el agradecimiento por nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro incierto.

¿A quién va dirigida esta marcha sino es a nosotros mismos?, a esa vida que somos, a esa grandeza que cada mexicano tiene, a reconocer nuestra verdadera identidad y amor a la patria y el respeto a las instituciones, en esta marcha salió la verdadera identidad del pueblo y México, sin embargo, quien debiera reconocerlo lo minimiza y convoca a otra marcha de a fuerzas para llenar calles y zócalo, con gente que tal vez hasta marchó voluntariamente el domingo pasado y ahora tendrá que hacerlo de nuevo pero de a tengo que, creo que nunca hemos visto una marcha donde sea la primera autoridad quien convoca y encabeza marchar contra su propio pueblo por alcanzar con éxito sus metas, pero en este México Kafkiano todo se da y entraremos en el récord Guinness como el primer país en que un presidente convoca y encabezará una marcha contra su pueblo. ¿me equivoco una vez más?, increíble que se quiera tapar el ojo con un dedo sin comprender que no se trata de ganar - perder, sino de ganar - ganar y no se trata de provocar sino de conciliar, no se trata de atacar sino de gobernar y reconciliar.

No se trata de marchar para crear una anti marcha con gente que preferiría estar en casa ese domingo disfrutando con su familia de la santa paz del descanso, no se trata de crear marchas por marchar, sino de marchar como se logró el pasado domingo con una marcha ciudadana, espontánea cuya convocatoria y presencia fue de los ciudadanos por voluntad propia y no de ciudadanos de a fuerzas, aunque después de la marcha se desconozca que fue un éxito y que si no funciona el plan A, siempre hay un plan B o C, pues lo importante es tener el control para no soltar la banda y no precisamente militar o de música, a cualquiera que pertenezca a una oposición en el 2024, asi que a ver que sucede el domingo 27 ya que, además, existe, otra marcha programada hace ya varios meses que se celebrará exactamente en el mismo lugar y a la misma hora con diferente gente, marcha autorizada y comprobada con documentos emitidos hace un mes, aunque ahora Ciudad de México no reconozca la legitimidad.

En fin mientras se pide dinero para obras suntuosas los programas básicos están muriendo aunque los pobres sean primero y el pueblo también. Como hoy es simplemente hoy y mañana será mañana, tomemos un día a la vez, sin ayeres ni mañanas y vivamos sólo por hoy recordando que el mejor bálsamo se encuentra en los abrazos que damos y nos cargan de energía y reconfortan, en las sonrisas de los niños y sus ojos que brillan con la certeza de vivir sólo por hoy, en la naturaleza que nos habla susurrando con el viento y el crujir de las hojas de otoño y el sonido de la lluvia que cae, en la familia que nos espera en casa y en el perdón que restaura al que lo da y al que lo recibe , en el rezo de cada día y en el agradecimiento también. Por eso, al amanecer cada día, recordemos que estamos hechos de amor y energía, que las oposiciones se construyen en la sociedad civil y no en los partidos políticos, que el amor y la felicidad son personales y nadie los puede crear más que quien camina con ellos construyéndolos a través de fe y confianza en sí mismo, que el agradecimiento se debe ejercer todo el día y cada día en cada situación que vivimos, aunque ésta, no sea la esperada, que las hojas secas están tiradas en el suelo mexicano y solo falta una chispa para prender el fuego, por eso, sería conveniente pensar y actuar desde el amor y no desde el enojo y el resentimiento que solo enferman a quien carga con él, y usted amable lector, ¿desde dónde vive? Envíeme sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx