Opinión | Y de marcha venimos y ahora regresamos

Y a marchar fuimos y de marchar venimos y ahora resulta que de nuevo marchamos, unos, a fuerza, otros, motivados a la usanza del antaño, otros, por voluntad propia en una marcha ya anunciada hace tiempo, ¿que qué sucederá este domingo mientras usted me lee y yo me ocupo de mis menesteres?, sólo Dios sabe, los más, deseamos no haya mayores situaciones al conjuntarse una marcha que asemeja libertad y otra que asemeja imposición, pero como vivimos en paradojas permanentes de quiero y no quiero, acepto pero no, me asombro y me molesto, reacciono y acciono consciente de los riesgos y consecuencias que cada acción conlleva sin medir, aparentemente, las consecuencias para liberar lo que se fue y ya no se es, ignorando y sabiendo las frustraciones y limitaciones que un buen grupo de ciudadanos cargamos por ego de otros.

Qué fácil seria caminar libre de miedos y obscuridades, de experiencias vividas por otros y pagadas por quienes ni la deben ni la temen, que fácil seria dejar huella que sirva como guía y no huella que marque un pasado, un presente y un muy incierto futuro, pues mientras muere un viejo mundo que debería dar paso al nuevo mundo en construcción para hijos y nietos, hay quien se aferra a vivir en ese mundo viejo sin crear uno que nos ame y honre como mexicanos, por eso, busquemos ser libres, juntos ahora, juntos mañana y siempre, como hermanos conformamos este país y tenemos un vínculo que va mas allá de los avatares de la vida y la República y sus gobernantes, somos hermanos y como tales podremos estar en desacuerdo y hasta enojarnos, pero el lazo que nos une va más allá de las palabras que denostan y ofenden, podremos pensar diferente, pensar la vida de manera distinta, pero somos ramas de un mismo árbol llamado Nación.

Quizá tanto denigrar haya podido arrancar una rama pero siempre hay retoños que surgen y nos vuelven a dar vida y hermandad basadas en la libertad, a pesar de que el tronco en este momento pueda estar enfermo, la sabia que corre por nuestras venas comparte nuestras vivencias como pueblo ancestral y de tradiciones ya que mucho hemos vivido por siglos, asi seguimos surgiendo y resurgiendo en los hijos de la patria, porque aunque no somos los hermanos perfectos y cada uno lleva su propia lucha y dolor y enfrentamos diferencias que deberían haber sido resueltas hace muchos años y tal vez siglos, nuestros cuerpos se entrelazan abrazándonos en las desgracias vividas como una sola voz, recordándonos que el dolor de uno es el dolor de todos, ahí tenemos a las madres de los desaparecidos entrelazadas en su dolor apoyando y apoyándose unas a otras, porque eso es México, es amor y solidaridad, conscientes que cuando hay unión entre hermanos los demonios desaparecen y se estampan en sus enojos.

Dejemos de habitar en la obscuridad porque hay mas luz que sombras, dejemos de llorar y quejarnos y burlarnos en memes inservibles para recuperar el tiempo de bebernos los recuerdos como un antídoto de regreso al pasado y a las culpas y los enojos, a las medias verdades y las inocentadas de una memoria de todo pasará, dejemos de correr como si hubiese estampida de valores, paremos para recuperarlos descubriendo las palabras que vienen del susurro de las hojas con tono violeta y no de violencia, recuperemos los días alegres y no los de marchas pidiendo justicia y/o ¨vivas las queremos¨, respiremos tiempo sin olor de anestesia para vivir sin negar el presente o la soledad de los antivalores aliados como traficantes de curaciones esperadas sabiendo que tal vez nunca llegarán, vivamos felices y conscientes que el futuro está en nuestras manos y solo nosotros podemos ejercerlo, mientras esperamos saber si las marchas se movieron como rezamos les deseo un maravilloso domingo y espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.x Agradeciendo su lectura.