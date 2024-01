Opinión | Y ahora que ya inició el año, ¿qué vas a hacer?

La vida plena tiene que ver con una conquista personal, con un aprendizaje consciente de aquello que «merece la vida».

Una vida plena poco tiene que ver con el temperamento o genética, es una conquista personal, un aprendizaje consciente de lo que es vivir, cada uno de nosotros, debe estar consciente que lo importante es desarrollar una vida con sentido que lleve a la plenitud y libertad para trascender uniendo lo finito con lo infinito, disfrutando de la belleza cotidiana, haciendo de cada dia un dia que valga la pena y nos permita trascender en el amor a través de la generosidad buscando lo mejor para nosotros y para otros, convirtiendo a personas ordinarias en personas que trascienden y brillan; personas que se comprometen, que viven con determinación viviendo su misión.

Personas que avanzan y cuando deben, esperan y retroceden si es necesario pero, nunca, nunca abandonan su camino porque tienen un anclaje profundo con sus creencias, son personas que, cuando el año ha iniciado y se han prometido cambiar las situaciones cuyos resultados pareciesen ser los no deseados, no desisten, pues saben que es normal tener pensamientos negativos que les hacen dudar de ellos mismos, pensamientos que si no se controlan, pueden convertirse en malos hábitos con resultados indeseables para el año, resultados que afectarán su vida, por eso, en este primer mes del año y tras darnos cuenta que lo importante es lo que pensamos y cómo lo llevamos a cabo, llegamos a la conclusión que debemos cultivar una actitud más feliz y positiva cada día y podemos hablar de varios consejos para practicar que nos mantendrá en una vibración más alta.

el primero es hacer una reflexión sobre lo que hicimos durante el año pasado, hacer un balance del qué hicimos y el cómo lo hicimos, hacer un juicio de lo que se debe modificar partiendo desde el valor de la humildad, ser objetivos reconociendo verdaderamente en qué hemos fallado, qué tan egoístas hemos sido, reconociendo lo que verdaderamente fuimos e hicimos para ordenar la vida y convertirnos en personas cuyos propósitos no sólo sean superficiales, tómate el tiempo para buscar un espacio, tiempo par disfrutar de tu soledad para hacer ese balance y reconocer que no eres perfecto, recapitula hasta lograr los buenos propósitos, busca cada dia tener un momento de soledad para darte ese tiempo para pensar en ti mismo con honestidad, ver en el espejo lo que eres y lo que se refleja; tener un tiempo diario para desconectarte del mundo exterior.

Vivimos en una sociedad llena de ruido y violencia, necesitamos ese espacio para encontrarnos comprendiendo que nos encontramos ensimismados de nosotros mismos y no perdernos. Lo ideal sería hacer un exámen de conciencia verdadero, aprender a escuchar, escuchar a otros, sobre todo a aquellos con quienes nos llevamos bien y son sinceros, personas que nos señalan nuestros errores a pesar que nos resulte chocoso, escuchar es hacer un bien a un amigo, a un padre o compañero, el gran mandamiento del judaísmo es aprender a escuchar, mientras nos hablamos no escuchamos y no nos escuchamos, pero, en algún momento la vida nos empuja y entonces decidimos aprender a escuchar, empezamos a ver a través de escuchar el cómo ser mejores dándole una mano al propio destino para no tomar el cierre de año comprando el espíritu festivo, sino volver a ser nosotros mismos para evitar ver lo que no hicimos, aprender a vernos como una proyección de lo que queremos ser en este año.

Lo verdaderamente trascendental es, ¡qué sigue después de haber hecho este exámen espiritual! Y, cómo se debe ver esto, ya que como dice Cristo, a través de una conversión verdadera podemos cambiar la mentalidad para seguir hacia una conversión real que nos permita aceptar que necesitamos un cambio radical, busquemos cómo lograrlo, reconociendo que los cambios son graduales, evitando cambiar múltiples propósitos, elijamos como máximo, dos o tres situaciones a modificar por año, sabiendo que el cambio es gradual, no radical y se da por pasos, deben ser graduales, caminar poco a poco sin castigarnos, tratarnos con dulzura aceptando que somos débiles y los cambios no son lineas rectas ascendentes, evitemos las fantasías de nuestro niño pensando que todo se puede sin haber hecho nada, siempre hay la oportunidad del cambio siempre hay momento preciso para hacerlo, búscalo recordando que no existe cambio radical, tu construyes tu cambio por etapas, como escalones que te llevan a caminar liso hacia arriba, recuerda tu historia y de donde vienes, constrúyela con base en ti y no en tu pasado, rodéate de personas amables y al final del dia escribe tres cosas positivas que tuviste en ese dia, siempre las hay, las negativas se suavizan acompañándolas con buen humor. Haz de cada día agradable hno olvides cada noche enfocarte en lo positivo que viviste. si lo logras nos veremos con una gran sonrisa y logros obtenidos al final del año, mientras tanto escríbeme si tienes interés en otros tópicos escríbeme, agradezco tu lectura. Gracias.

angeldesofia@ yahoo.com.mx