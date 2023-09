Opinión | Y AHORA QUE SERA

Víctor Frankl dijo alguna vez Cuando la persona tiene un por que vivir, soporta todos los obstáculos que encuentre en el camino. Y la famosa Alianza y su candidata principal tienen un por qué vivir y… apenas inician el camino con salto de obstáculos, Xóchitl representa en este momento la esperanza de un vasto grupo de mexicanos que, en su desesperación, ante tanto absurdo busca con ansias retomar el México que aunque nunca fue ideal, era vivible y amable, ese México que en este momento, se escapa de las manos ante tanto absurdo y ofensa diaria; desconozco si el proceso de elección fue el ideal, si como algunos dicen bajaron a la Senadora Paredes, persona que considero política de estatura ¡que nadie podría bajar¡ quien reconoció el resultado de las encuestas, proceso que, aunque tal vez no fue el proceso ideal , tampoco es un proceso mocho y por lo tanto, candidata ¨habemos¨ generada por la esperanza de vivir en un México en paz, con educación, salud y abundancia, menudo paquete tiene frente a si, pues cuando tantos esperan tanto de una persona no es fácil cubrir las expectativas, la esperanza ha iniciado y ni siquiera estamos en campaña, esperanza acumulada de precandidatos que no son y ahora no serán candidatos, componendas o no componendas que pocos sabrán como fueron, Xóchitl, ahora bautizada como una marca ciudadana porque este México pide a gritos defender su democracia y no caer en juegos, no queda duda que verdaderamente es un fenómeno ciudadano de gente sin esperanza, gente que lucha por no perder lo poco que le queda buscando evitar la destrucción del país, harta de mentiras y agresiones, de violencia y desapariciones, de proyectos fallidos como el nuevo aeropuerto funcionando a medias porque como todo lo que se planea no funciona al 100 por la dificultad para llegar a él y la falta de planeación para lograrlo y ahora para obligar a su uso, se disminuirán los vuelos en el Juárez, asi que ahora a volar pero antes a trabajar para lograrlo. Como este es el inicio de lo que esperamos tenga un feliz final para el país, ahora se necesitará que quienes iniciaron todo esto, continúen formando un ejército de ciudadanos dispuestos a convencer y votar para que el 2 de Julio del próximo año ni con todo el dinero tirado y el probable desaseo que existirá se pueda realizar el sueño de muchos ciudadanos convencidos de su país. Con tanta algarabía, no entiendo que hago yo aquí queriendo analizar el futuro si convencida estoy que solo existe el presente y como esto es el cuento de nunca acabar y estamos acabando con cultura y educación y gracias a los nuevos libros malinformando y maleducando a nuestros niños y adolescentes, solo grito, dame paz y dame guerra y un poquito de cordura que me sepa a miel, basta de llorar y maldecir a quienes nos quieran hacer llorar, pongamos remedio uno a uno y cada uno para que la esperanza que se ha logrado recuperar permanezca en cada actor de esta tragicomedia y asi un día no lejano, el camino se haga mas liviano y volvamos a convivir cque

omo amigos y hermanos, sabiendo que todos contamos, disfrutando del valle, la montaña y la playa y subiendo la cuesta encuentre la mano amiga para disfrutar del llano, por eso y más hagamos equipo, defendamos la patria y el porvenir no lejano para disfrutar esta vida que solo dura un rato, si tu ya iniciaste el camino del nunca jamás atrás, escríbeme en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias.