Opinión | Vienen tiempos muy complicados en temas sociales y políticos

Ego y ambición de todo que lo alimente, por ello hasta se mata la gente y lo hace sin la menor misericordia y con la mayor infamia, en casos extremos: nada nuevo pues es lo que se vive cada día.

¿Que nos pasa a las sociedades de todo el mundo? Hemos creado una comunidad internacional desordenada, egoísta y mezquina, con una falta de ética en nuestro comportamiento que, cuando iniciamos con indignación, vamos terminando en un aletargamiento y tolerancia increíbles, pero con enorme miedo muy conveniente.

La descomposición social, parece irreversible. Los intereses particulares, prevalecen sobre los colectivos y, las diferencias sociales son muy aprovechadas para intereses políticos. Los engaños en promesas que se amontonan en cantidades enormes, no se cumplen la inmensa mayoría y, la esperanza de lo que, solo un golpe de suerte puede dar, se desvanece en la nada.

Con la temporada electoral en circulación, los acomodos de ida y vuelta de los que quieren poder y dinero público, se precipitan nuevas relaciones pero también, traiciones y, no solo a las personas, sino también los propios principios de las individuales.

Los cálculos de tiempos y elementos políticos para tomar desiciones, son muy exactos para quienes son profesionales del trabajo público logrado a ultranza. La aprobación del presupuesto federal, últimamente son una muestra de estos cálculos.

Un grave problemas es el marco legal en el que nos deberíamos apoyar para vivir en una forma ordenada, disciplinada y en paz. Los juzgadores son la esperanza de conseguir justicia rápida y ecléctica pero históricamente la justicia si algún día, a través de muy complicados tramites, llega, y de ello no escapa la corresponsabilidad de la ciudadanía, se ubica en claro obscuros que no dejan contento a nadie.

La semana que recién acaba, nos enteramos de la renuncia de Arturo Saldivar como ministro de la Suprema Corte de Justicia; es entonces que se hace pública una foto en la que en plática o, suma de Arturo Zaldivar con Claudia Sheinbaum, nos damos cuenta de lo que muchos pensamos, ambos conocidos por ser políticamente afines al sistema.

Surge entonces la duda. Las definiciones legales que no deberían tener sesgo de colores o filas políticas, incluso no debería estar involucrada ninguna amistad y, si lo estuviera sería necesario declinar el asunto para ser visto por otra autoridad del mismo rango, para que en verdad las desiciones legales sean, lo que no han sido.

Aún más y, solo por señalar un ejemplo: el gobernador de Nuevo León, se ha envuelto en las disyuntivas de si se le da o, no, permiso para ser candidato a a la presidencia de nuestro País. Cuando lo solicita hace público en un evento social sus intenciones de participar antes de nada.

Vienen tiempos muy complicados en temas sociales y políticos para que estemos atentos y no dejar que nuestra convivencia se polarice más de lo que ya está hecho .

Las conveniencias de las sociedades más avanzadas del Mundo son las que les sirven a las mayorías y no, a las protecciones particulares. Ello debería ser la regla del ser y, no lo que es, justicia sin llagar