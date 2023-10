Opinión | Vida y Muerte

Reflexionar sobre la vida que hemos tenido o que aún podemos tener asi cómo imaginar cómo creemos que nos recordarán es parte vital del ser humano.

Comencemos con un pensamiento atribuido a Galileo Galilei que habla sobre un día en el que un alumno le preguntó ; Maestro que edad tiene? a lo cual el Maestro se quedó pensando y contestó : tengo 20 años aproximadamente y entonces el alumno le dijo incrédulo, como dijo? Sin poder creer lo que escuchaba, fue entonces que el Maestro le explicó, te dije que 20 años porque si te pones a pensar los otros años (60) ya no los tengo ya se fueron, ahora calculo tener aún 20 años por venir , bueno eso espero!

Este pensamiento nos hace reflexionar sobre cuantos años tenemos? , lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo en este momento, para saber si ha sido lo correcto o hemos perdido años de nuestro tiempo de vida, al analizarlo con seriedad podemos pensar en tener y tomar decisiones sobre lo que queremos en el presente y en el futuro inmediato, siempre con los “pies en la tierra” para no andar pensando “cosas” que no tengan sentido, por el contrario debemos pensar en que estamos apoyando a los demás seres humanos que nos rodean o con los que convivimos o a los que nuestras decisiones pueden incidir en sus vidas para bien o para mal.

Estos días en los que vemos las diferentes formas en que la gran multiculturalidad de Mexico o en este caso de San Luis Potosí ve y conmemora con dolor y luto o con colores

, vida, Alegria y música a la muerte como el ejemplo del “Xantolo” de la huasteca sur potosina, donde se baila, se ponen máscaras especiales de personajes y de diablos.

Ese contraste de visiones antropológicas nos da un enriquecimiento en la comprensión de la dualidad, como nuestra maravillosa escultura la “apoteosis” , la vida por un lado y la muerte por otro.

Esperemos que sean días de recordar a nuestros seres queridos y también sean días para observar nuestras vidas y ver en que más podemos ayudar a nuestros semejantes, iniciando con un primer paso de valorar lo que tenemos y el gran país que somos , un país libre como ninguno, un país que día a día nos permite descubrir nuestra cultura y nuestro gran patrimonio , el cual puede ser pieza fundamental para traducirlo y difundirlo correctamente y lograr con él productos Turisticos únicos que nos permitan acceder al turismo local, nacional e internacional, logrando así erradicar la pobreza.

X político:

En estos días he celebrado el Xantolo de la huasteca, he visto y disfrutado como en el altiplano potosino se organizan para hacer vestidos y disfraces de catrinas respetando el dolor de recordar a los que ya no podemos abrazar, estos contrastes nos deben llevar a ser mejores en la vida, reflexionemos sobre la muerte y protejamos nuestra cultura, nuestras tradiciones , procuremos día a día vivir y dejar beneficios para cuando ya no estemos en este plano de vida!