Opinión | Veintidós años otra vez

El protagonista de El hombre del toque mágico, la famosa novela de Stephen Vizinczey, es un hombre calvo, gordo y ya entrado en la cincuentena, que una noche decide quitarse la vida echándose al mar.

¿Qué razones tiene para suicidarse? Ya lo hemos dicho: es calvo, gordo, y así no se gusta a sí mismo; además, acaba de perder el empleo, lo cual lo ha sumido en una depresión de la que ya ha decidido no querer salir. Durante veintitantos años había sido fiel –y muy fiel, todo hay que decirlo- a la empresa Quantum, una mastodóntica fábrica de computadoras, pero esto, al parecer, no había significado nada, pues ahora los dirigentes lo echaban a la calle a patadas. ¡Veintitrés años de su vida arrojados al bote de la basura! Miles de trabajadores habían sido antes despedidos de la noche a la mañana, y nunca llegó a creer que alguna vez pudiera correr la misma suerte que ellos. Bien, la había corrido, y ahora lo único que quería, sencillamente, era morirse. Había dado a la organización su juventud, es decir, los mejores años de su vida, y ahora resultaba que de un día para otro ya no tenía trabajo, aunque esto era lo de menos: lo de más es que tenía ya 52 años, y con esa edad nadie se interesaría por él. ¿Qué empresa contrata hoy a hombres de 52 años?

Su mujer, Lesley, para levantarle el ánimo, lo invitó a que tomaran juntos vacaciones en una playa del Pacífico. Con el dinero que él había recibido en calidad de indemnización bien podían darse ese pequeño lujo, pues de lo que se trataba, ante todo, era de olvidarse un poco de las amarguras de la vida. Pero, ¿y luego? ¿Qué pasaría cuando regresaran de aquel paseo? ¡Bien, ya verían después lo que podían hacer! Lo importante, por ahora, era vivir el momento y disfrutar la vida.

Así lo hicieron. Pero para Jim Taylor –que así se llamaba nuestro héroe- las palmeras no tuvieron ningún tipo de efecto terapéutico. Él, con palmeras o sin ellas, quería morirse de una vez por todas, de modo que una noche, mientras su mujer dormía, se levantó de la cama y se dirigió a la playa. “¡Pobre Lesley!”, se dijo a sí mismo al mirarla por última vez en la cama y como a manera de despedida. “¡Qué difícil va a ser esto para ella! Pero no me queda otro remedio”… Durante mucho rato estuvo Jim Taylor contemplando el batir de las olas. Si hubiese tenido una margarita, la habría deshojado allí mismo, diciendo: “Me mato, no me mato, me mato, no me mato”. Pero como no tenía ninguna margarita al alcance de la mano, decidió poner manos a la obra y despachar cuanto antes el desagradable asunto. Con paso vacilante metió en el agua el pie derecho, luego el izquierdo, y allá iba, rumbo a la inmensidad, cuando de pronto apareció ante sus narices una extraña criatura que se dirigió a él llamándolo por su nombre. Por supuesto, Jim Taylor sufrió un sobresalto. ¿Quién le hablaba, quién era? Nuestro hombre no sabía qué pensar, ni tampoco qué decir, de modo que ni dijo ni pensó nada. El extraño visitante dijo llamarse Neb y aseguraba poder leer los pensamientos de la gente. Y, acto seguido, se puso a hablarle de lejanas galaxias, de viajes interplanetarios y de largas distancias medidas en años-luz. Ahora bien, ¿quién era este Neb? ¿Era, acaso, un extraterrestre? Sí, lo era. Y, una vez confesada su identidad, Neb trató de convencer a Jim de que no se suicidara. A cambio de renunciar a su propósito, él podía, por ejemplo, concederle tres deseos, o tantos deseos como quisiera. ¿Aceptaba el trato?

Jim Taylor no salía de su perplejidad… ¿Y si de veras ese hombrecillo con cara de niño era un extraterrestre dotado de extraños poderes? ¿Y si de veras pudiera concederle algunos deseos? Pero, ¿qué deseos, si Jim Taylor ya no esperaba nada de la vida? Mas como el hombrecillo –creo que ya lo dijimos- podía leer los pensamientos, le propuso lo siguiente: ser joven otra vez. ¿No era esto lo que en el fondo quería? En sus tiempos de la Universidad, Jim Taylor no había sido gordo, no estaba calvo, ni tenía cincuenta y dos años de edad; para ser exactos, en aquel tiempo era delgado y tan atractivo que las muchachas se volvían locas por él. ¡Qué! ¿Aceptaba el trato? Ser joven nuevamente a cambio de no quitarse la vida… Dudando un poco, tartamudeando mucho, Jim Taylor estrechó la mano del extraterrestre en signo tácito de aceptación. Y, cuando regresó al hotel, donde su mujer aún seguía dormida, pudo ver en el espejo a un joven al que no había vuelto a ver desde hacía ya varias décadas; o, más exactamente, desde que tenía veintidós años de edad. En el baño de su habitación, Jim se frotaba los ojos para comprobar que no se trataba de una ilusión y se daba pellizcos en los cachetes para cerciorarse de que tampoco era un sueño. Era verdad, la más tangible de todas las verdades. ¡Volvía a tener veintidós años! Su cuerpo espigado, su cabellera poblada y su rostro bello le hicieron sonreír pensando en la sorpresa y tal vez en el espanto que se llevaría su mujer cuando, al despertar, lo viera…

¡La nostalgia! Es la nostalgia la que hace concebir a los escritores tales ficciones. Los hombres somos enemigos del tiempo y, querámoslo o no, anhelamos la eternidad, ese “más allá” donde el tiempo ya no podrá quitarnos ni marchitar nada porque ya no existirá el tiempo. Y, mientras leo la novela de Vizinczey me pregunto: “¿Y qué pasaría si mañana, al despertar, yo también me encontrara siendo otra vez un muchacho de veintidós años? ¿Haría entonces lo mismo que hice cuanto tenía veinte y aún no era gordo, ni feo, ni calvo? Si de pronto un extraterrestre me llevara en su máquina del tiempo al lugar donde estaba cuando tenía veintidós años, ya sé a dónde me llevaría: al Seminario. Allí estaba ya cuando tenía yo esa edad.

A la luz de esta novela alcanzo a descubrir, o por lo menos a entrever, la belleza del único acto grande que he realizado en mi vida: dar a Dios, como la viuda del Evangelio, lo único que por entonces tenía para vivir: mi juventud. De esto es lo único de lo que no puedo arrepentirme. En realidad, ésta es la única cosa buena que he hecho en mi vida. Será también, pues, lo único que podré aducir en mi defensa cuando el Juez me llame y tenga que rendir mi informe.