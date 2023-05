Opinión | Una lucha permanente por las personas con discapacidad

Norma Angélica Aceves García incansable defensora de los derechos de las personas con discapacidad. De origen Hidalguense y quien hoy ostenta el cargo de Diputada Federal por el Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura.





Secretaria de la comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Desde donde continúa su lucha por las personas que como ella viven en una condición de discapacidad, impulsando decenas de iniciativas encaminadas a diversos temas que convergen en derecho al goce y disfrute del ejercicio de los Derechos Humanos de ellas y ellos.





En días recientes fui la afortunada receptora de su conferencia denominada “Diálogos por la Inclusión” en la cual, a decir de ella misma busca promover la inclusión de personas con discapacidad mediante la toma de conciencia.





Que traiga como consecuencia el fortalecimiento de las acciones a favor, que sean escuchadas y que defiendan lo que por derecho corresponde a sus iguales.





Con orgullo advierte, que el Revolucionario Institucional es el único partido que tiene una secretaría de Atención a Personas con Discapacidad en su Comité Ejecutivo Nacional de la cual ella es titular.





Dos temas cruciales abordó en su conferencia, el primero que las personas con discapacidad son uno de los grupos que enfrenta mayores rezagos, en indicadores sociales, educativo, de desarrollo, económicos haciendo énfasis en el tema de asuntos públicos.





Así también afirmo que la inclusión de las personas con discapacidad debe ser de forma transversal y que su abordaje debe formar parte relevante de la agenda política y social de nuestro país.





Se refirió también al Decálogo por la Inclusión que firmó la dirigencia nacional del PRI y tiene la encomienda de eliminar cualquier forma de discriminación, promover una cultura de inclusión, llevar a cabo trabajo coordinado con la sociedad civil organizada.





Dar impulso a plataformas políticas por los derechos de las personas con discapacidad, y algo muy importante, brindar capacitación de cuadros y promover la participación de personas con discapacidad en la vida pública.





La reunión con Norma Aceves nos lleva a reafirmar el compromiso con las Personas con Discapacidad como dirigencia del PRI San Luis Potosí. Gracias Norma por considerarnos en tu agenda y darnos la oportunidad de unirnos a la causa que enarbolas. La causa de las Personas con Discapacidad.





Por cierto, les comparto que hoy estamos de manteles largos, de plácemes, de fiesta. Que se note que es día de celebrar. De entonar las mañanitas que cantaba el Rey David, pero no, Él solo escribió Salmos entonces el Happy Birthday To You. Por ser orgullosamente parte del equipo del Periódico El Sol de San Luis.





A través de esta emisión, quiero expresar mi agradecimiento a las Organización Editorial Mexicana del Periódico El Sol de San Luis que de manera muy atinada dirige el Lic. Ricardo Ortega Camberos por el primer año de la publicación de forma continúa de este espacio, deseando que vengan muchos más.





De todo corazón, gracias