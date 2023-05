Opinión | Un paso a la vez

-A las ocho, misa de graduación. Se trata de una primaria…





-Sí, ya sé a qué primaria se refiere. ¿Y después?





-A a las nueve, bautismo de un niño; a las diez, una primera comunión; a las once, bautismo de otro niño; a las doce, misa de primera comunión, la de los gemelos que confesó usted ayer…





-¡Dios mío! –dije, secándome el sudor.





¿Por qué hoy, viernes, había preguntado a mi secretaria los compromisos de mañana? ¡Maldita costumbre la mía de vivir anticipándome al presente!





-Prosiga, por favor.





-A la una, bautismos comunitarios; a las cinco, misa de quince años; a las seis, boda de unos amigos suyos, ¿o paisanos?; a las siete y media la misa de la comunidad…





Tragué saliva. ¿Todo eso iba a hacer mañana, descontando los imprevistos? De pronto decidí que no quería vivir. ¿Siempre sería así mi vida? Nunca un día de reposo, una tarde para mí mismo, para dormir o tomar a pequeños sorbos una taza de café.





Mientras escuchaba con las pupilas dilatadas los compromisos de mañana, cómo envidié a los que mañana, mientras yo me desgañitaba y me movía de un lado para otro, estarían corriendo en el parque, o paseando a sus perros, o sencillamente repantingados en su sillón viendo una película y comiendo palomitas de maíz.





¿Y si mañana, por ejemplo, no despertaba? Después de todo, hay miles de individuos que sólo van a misa “cuando les nace”. ¿Por qué no podía yo hacer otro tanto?





-Señores –diría el sacristán a la asamblea con voz tonante-. Hoy al padre no le nació…





Cuenta Anselm Grün en un libro autobiográfico que una vez tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital debido a un desmayo provocado por exceso de estrés. Y, sin embargo –confiesa-, “desde ese momento me va bien. Esta enfermedad fue para mí un impulso importante para preguntarme dónde había traspasado mi propia medida. Yo había creído que no trabajaba demasiado, pero mi cuerpo me anunció otra cosa. Desde entonces trato de escuchar mejor a mi cuerpo. Mis hermanos me enviaron al hospital mi propio libro Gesundheit als Geistliche Aufgabe –La salud como tarea espiritual-. Esto me molestó un poco, pero luego noté que debía estar más atento a los leves impulsos de mi corazón”.





¡Qué ironía la de sus hermanos los monjes: enviarle el libro que él mismo había escrito para que lo leyera!





“Sí, es bueno no excederse –sigue diciendo el famoso benedictino alemán-. Pero a partir de experiencias como ésta he descubierto una manera maravillosa y eficaz para afrontar alegremente los compromisos del día. Es un método muy sencillo que consiste en lo que yo llamaría ‘no adelantar vísperas’, y que significa vivir el momento sin anticipar nada”…





¿Y por qué no podrá yo adoptar la misma táctica espiritual? Después de todo, ¿por qué no?





A las ocho, misa de graduación. Bien, la diré sin prisa y con elegancia, tratando por todos los medios que tenga a mi alcance que los jóvenes egresados la vivan como un momento maravilloso e irrepetible, pues de hecho lo es.





Y, mientras celebro la misa a las ocho, concentrarme en ella de tal manera que no piense en el bautismo de las nueve. Y en el bautismo de las nueve, no pensar en la misa de las diez. Y así sucesivamente. De lo que se trata es de hacer lo que se hace y únicamente eso, sin angustiarse por nada más. Una cosa a la vez, un solo paso por vez. Así se avanza y se llega lejos. De lo contrario, el camino nos parece demasiado largo y áspero.





En esto sucede como al corredor de fondo: que, si ve mientras corre todo lo que le falta para llegar a la meta, se desanima antes y todos lo rebasan: en todo caso, no batirá ningún récord. Pero si, por el contrario, se concentra en la carrera misma, es decir, en el hecho mismo de correr, sin importarle nada la distancia que le separa cada vez del final, entonces es muy probable que llegue antes que los demás.





Sólo un paso a la vez. Evitar la tentación maligna de querer dar dos, porque entonces nos caemos. Primero un paso y luego el segundo. Sin prisas, con elegancia.





El 7 de mayo de 1969 escribía en su diario Roger Schutz (1915-2005), Prior del monasterio ecuménico de Taizé: “El cuerpo no puede desplazarse como no sea obedeciendo a los pies, y éstos sólo pueden avanzar alternativamente uno después del otro. Si corre demasiado, el hombre jadea. Toda sobrecarga, toda carta que espera una respuesta, no tienen por qué inquietarme. Un paso tras otro, un asunto tras otro”.





¡Sabia resolución!





Todos los días amanece y anochece. Dios no nos da todos los años de nuestra vida de un solo golpe –de sopetón, como se dice-, sino que nos lo da de uno por uno. Primero el domingo y después el lunes. De otra manera, nos volveríamos locos.





“A cada día le basta su propio afán” (Mateo 6, 34), dijo un día Jesús a sus discípulos. Y a cada hora también.





Vivir según el prudente método de “no adelantar vísperas” es obrar como Dios, que no nos adelanta los días, sino que nos los da a vivir de uno por vez.