Opinión | UN “PANÓPTICO”, NOS TIENE VIGILADOS

Hay que tener cuidado con el “panóptico”, porque éste, nos observa constantemente.

Un ojo de cristal, nos está mirando, y no sabemos quién está detrás de esa cámara, que todo lo somete al control de su mirada.

Michel Foucault, el filósofo del poder, decía que el “panóptico”, es una forma de control, y de poder, porque alguien te ve, sin que tú lo veas.

Ese ojo artificial, que son las cámaras de vigilancia, van moldeando a las personas, que al sentirse vigiladas, tendrán que modificar su conducta, dejando de ser ellas mismas.

Qué razón tenía Heidegger, al hacer su crítica a la técnica, porque él decía, que ésta manipula la realidad del ser, y eso nos impide llegar a la esencia de las cosas.

Y esas cámaras, a las que Foucault, llama el “panóptico”, abundan por todos lados. Y esa, es una manera muy sofisticada de espiar al enemigo, y también al “amigo”.

Ya no hay que estar detrás de la puerta, ni mirar a través del velo, para vigilar al prójimo, y así, tenerlo bajo el dominio de aquel que está detrás del “panóptico”.

Alguien, sin ser tu amigo, ya supo, a dónde fuiste, en donde estuviste, y qué comiste el día de hoy.

Es de reconocer, que la tecnología ha logrado grandes avances en favor del hombre. Pero también, hay que confesar que la técnica ha deformado al ser, y le roba su libertad al hombre.

Jean Paul Sartre, en su texto: “la mirada”, va a decir, que el otro con su mirada me reduce a objeto; me observa y me enjuicia, como si fuera un objeto, y no un sujeto.

Pues lo mismo pasa con el “panóptico”, porque a través de éste, alguien nos está mirando, sin darnos cuenta.

Y lo que en un momento, se inventó para proteger, ahora se ha convertido en un instrumento de control, y por lo tanto, de poder.

Pero no olvidemos, que existe la mirada del amor; esa mirada, no está para vigilarnos, sino para protegernos.

Esa, es la mirada de Dios que guía nuestros pasos, para que no vayamos a caer, y si caemos, nos tiende la mano, para poder levantarnos.