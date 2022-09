Opinión | Un año de esfuerzo y trabajo compartido

La sapiencia de un refrán no tiene límite y bien dice. No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla.

La fecha fue el día 14 de Septiembre a un año de iniciar el desafío y la responsabilidad de dar respuesta a la confianza concedida para representar a las y los habitantes del Distrito XIV en el Congreso del Estado.

Y el plazo de un año de tener la honrosa responsabilidad de presidir la representación legal de la LXIII legislatura del Honorable Congreso del Estado la cual ha concluido.

Sin duda, ha sido un año enmarcado por trabajo, decisión, gestión, transparencia y compromiso.

Un trabajo que no fue individual. Sin el acompañamiento y apoyo del Congreso del Estado en su totalidad los resultados obtenidos no existirían.

En especial me quiero referir a las aportaciones y los trabajos de quienes conformamos la LXIII Legislatura que fortalecieron los instrumentos normativos que conjuntamente realizamos. En todo momento sustentados en la deliberación y la aprobación plenaria para solventar los requerimientos de los diferentes sectores que integran el Estado y que han quedado ahí.

Durante el año transcurrido ha prevalecido la cordialidad entre los Poderes del Estado, lo cual se ha reflejado en una relación y vinculación coordinada y armoniosa.

Ya que través del trabajo conjunto, fue posible dar continuidad al avance de San Luis Potosí que exige y merece trabajo responsable, cordial y coordinado, en aras de un presente y futuro promisorio.

Desde una mirada retrospectiva así como desde la subjetividad, reconozco que fue gracias a la colaboración de mis compañeros diputados y diputadas representantes de las fuerzas políticas, que la concertación, las coincidencias, los acuerdos, el diálogo, propiciaron el ambiente de tranquilidad en el quehacer parlamentario.

Atreviéndome a afirmar que ha distinguido a ésta legislatura el trabajo cercano, a la gente. Decidimos escuchar a la sociedad potosina y ella es nuestra gran maestra. Ejemplo de ello son las consultas realizadas, que fueron plasmadas en mejores y más humanizadas normas estatales.

Yolanda Cepeda, se lleva enormes satisfacciones: Encabezar una Directiva que por primera vez ha sido integrada por mujeres y también de expresarme como tal. Con reclamo en representación de las potosinas. Con determinación hasta el último día de mis funciones como diputada. Y también por ser la primera mujer orgullosamente huasteca en presidir la Directiva del Congreso del Estado.

Pero también queda el compromiso continuar dando lo mejor de mí aportando el mayor esfuerzo en este breve tiempo que me corresponde de solo 3 años, de los 198 años que desde la 1a. Legislatura Constituyente este congreso viene trabajando a partir de 1824.

Soy una mujer enamorada del servicio púbico. El que desempeño con una real vocación de servicio. Por lo que servir a San Luis Potosí y a la Huasteca Potosina es un enorme privilegio.