Opinión | Tú, ¿eres feliz?

Yo sé que ser feliz es sencillo, pero la gente lo hacemos difícil, los días pueden ser tan bellos como nosotros deseamos que sean cuando dejamos de atormentarnos criticando y siendo negativos; vivimos criticando, renegando y complicando las relaciones entre padres e hijos, entre parejas y amigos, olvidamos ser amables, no sólo con los viejos, con los jóvenes y niños también, olvidamos ser compasivos, especialmente con los ancianos sin darnos cuenta que como los vemos, asi nos veremos, ser comprensivos y tolerantes no es atractivo para esta generación de jóvenes que desconocen que el amor que das siempre retorna multiplicado, generación que se niega el privilegio de dar y amar sin reconocer que la felicidad se basa en el amor y de nada sirve cerrar la puerta del alma ya que, por ella, entran y salen la tristeza y la alegría.





Cuando me preguntan como conferencista y motivadora si hay alguna fórmula para ser felices contesto que tal vez, como tal, no la hay, pero si hay características que las personas felices presentamos y con esto no quiero decir que seamos superhombres con la sonrisa tatuada, no, quiero decir que somos humanos y sentimos y lloramos y hay situaciones que nos frustran y enojan, sin embargo, probablemente el secreto está en que aún con estos momentos únicos y días no claros, sabemos que la felicidad está en nosotros y, si ahí reside, por supuesto, podemos retomarla rápidamente a pesar de o gracias a las situaciones que vivimos.





Vivimos con miedo y éste, es uno de los detractores de la felicidad porque no nos permite apreciarnos y apreciar lo que tenemos, claro está que si vives en un entorno contaminado por el miedo será difícil que puedas ser feliz y sin embargo, si te lo propones lo logras a través de dos armas emocionales, bloquear ese miedo y/o salirte de ese ambiente que te daña y éste, puede ser familiar, de trabajo o social, asi que corre y salva tu propia estima o de otra manera jamás podrás ser feliz por estar paralizado, de ahí que es importante tener la capacidad de escoger, y, al referirme a capacidad de escoger no me refiero a jugar a tin, marin, sino a decidir opciones, la gente que deja en manos de otros sus decisiones de vida, les da el poder de hacer con ellos lo que ellos deseen, asi vemos personas que un día nos dicen que van a vivir en una playa porque ahí son felices y se van y a los dos días regresan porque siguieron el camino de otros y no saben a dónde ir o qué hacer.





Desconocemos que nosotros no describimos el mundo como es, lo describimos acorde a como lo vemos hasta el final de nuestros días y lo increíble es que moriremos enojados e infelices porque eso es lo que decidimos ver para vivir; si para mí el mundo es verde, por más que me lo pinten de rosa lo seguiré viendo verde y diré a todos que están mal y no me comprenden porque para mí, es verde.





Existen tres ejes en nuestra vida y los conocemos: familiar, social y personal, en ocasiones desconocemos que si solo vivimos para uno de ellos, como muchos padres hacen, vivir por y para su familia sin darse tiempo para socializar o para su persona, olvidando vivir en un entorno equilibrado, no podrán ser felices y terminarán culpando a hijos, padres o pareja de sus frustraciones y carencias diciendo que por eso están mal, debemos ser inclusivos dando importancia a los tres ejes incluyendo un cuarto, el espiritual que no necesariamente tiene que ser religioso, quien alimenta su espíritu alimenta su alma y quien alimenta su alma tiene un corazón generoso y sano; actualmente creemos que la felicidad se compra y viene envuelta en productos que pueden ser múltiples productos: vitaminas, pociones, productos sexuales o de belleza que por supuesto jamás regresarán la lozanía y vitalidad de jóvenes de 20 años a los 60 o más y terminamos en visitas al psicólogo o sexólogo,- sin que esto sea nocivo o no adecuado- hay quien desea y cree, que ellos, podrán componer lo que cada uno debe componer apoyándose en ellos, lo esencial es saber que la felicidad está en nuestro interior y podemos convertirla en un hábito y forma de vida, si deseas conocer sobre el cómo, escríbeme en angeldesofia@yahoo.com.mx Sé feliz y vive bien, Gracias.