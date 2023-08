Opinión | TU, ERES DE LOS QUE…

Tú, eres de los que tampoco leen, ¿cómo la mayoría de los mexicanos? O eres de los que prefieren callar a hablar y defender tus derechos y los de los ciudadanos en general, o, ¿tal vez eres de los que prefieren ver videítos o mandar watts ap. repitiendo lo que te envían sin siquiera analizar lo que recibes? O eres de los que cada día escriben con mayores faltas de ortografía porque es más cómodo no estudiar o no consultar el diccionario que hablar y escribir al ¨ahí se va¨. Porque, si así es, probablemente tú, como yo, vivimos al ahí se va y por eso, ¿tal vez?, la Diosa Fortuna o el infortunio no nos han permitido acceder a la lectura de los famosos libros de texto, por lo que mi opinión se basa en la de aquellos que ya los analizaron y considero fuentes confiables, libros que no son dos o tres sino muchos más, plagados de carencias y tendencias incomprensibles dirigidas a cambiar de manera negativa a los niños de un país que ha vivido con valores y moral acompañada de la religión, cambios que pareciesen ser dirigidos a deshacer la moral de la familia y los valores que como mexicanos tenemos, somos como los barcos que no se hunden por el agua que les rodea, sino por el agua que les entra, nosotros como personas, dejamos que lo que está afuera entre para hundir el barco al dañar a la parte más vulnerable de nuestra nación, nuestros niños, especialmente a los más vulnerables por carecer al acceso a una mejor educación y preparación para enfrentar un mundo virtual donde las matemáticas y la ética son básicas y, si se debe aprender el cuerpo humano, pero con límites, amén de no hacer caso a los otros datos para saber realmente la ubicación de Querétaro y la fecha de nacimiento del Benemérito Juárez; en fin,- con estos ….. nos tocó arar. Estamos en tiempos difíciles y el timón debe tomar otro rumbo y otro capitán que desee conducir a través del amor y no destruir. ¿Cómo construir un nuevo país? con personajes enormes por su grandeza moral ¿Cómo saber si el próximo año elegimos correctamente? Votando con consciencia, ahora que, si tú, eres de los que no leen o analizan el entorno en que vives, o eres de los que deciden los lideres por lo que te dan u ofrecen, o eres de los que van a votar por el simple hecho de votar, difícil será que el barco no se hunda y como la yunta sigue dando ¨abastanza¨ dirían los italianos, debemos reflexionar que nuestro próximo líder, quien sea, deberá ser alguien que resuelva situaciones que afectan a los ciudadanos, respetuoso, dando prioridad para resolver la pobreza y apoyar a los más desprotegidos sin crear ambiente de resentimiento o diferencias de clases, busquemos a alguien que no venga a vender filosofías baratas o quiera ser un predicador sino un estadista que ame a su país y sus conciudadanos y conozca la realidad del país. En nombre del amor a la patria no busquemos a tientas en la obscuridad del silencio ni caminemos dormidos, caminemos con consciencia y, hagamos lo que debemos hacer sin importar lo que sea para lograr que nuestro mundo sea mejor, cualquier acción que iniciemos por insignificante que parezca será mejor que el silencio o el no hacer, iniciemos el camino para encontrar una vida bella para todos aquellos que habitamos en ella, porque el secreto del buen vivir es permanecer atentos cada día a nuestro entorno aportando lo mejor de nosotros mismos, sabiendo que somos imperfectos y, en esa imperfección, dejemos de quejarnos para actuar sin reclamar milagros, ya que todos somos parte de los milagros que cada día suceden y en el amor real se encuentra la armonía y el gozo de vivir, si usted como yo, está convencido que entre todos podemos hacer de este país y nuestro mundo algo mejor escríbame en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias