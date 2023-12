Opinión | Tú, ¿de qué te azoras?

“Me encuentro en un período de existencia en el que puedo echar una mirada hacia el pasado y veo que lo que me inculcaron de niña se ha distorsionado, crecí entendiendo que la verdadera gloria es la que ha de durar para siempre y que para alcanzarla no es necesario trampear, ni hacer berrinches, ni hacer obras deslumbrantes para mostrar tu grandeza, sino hablar con la verdad y no traicionar a quienes te han llevado al triunfo persiguiendo solamente tus intereses personales o de un grupo que en ocasiones.

En este país, se convierte en un grupo mayor, no grande, pues aunque nos digan que primero los pobres y que hemos sacado a millones de la pobreza, también observo que muchos más han perdido el poder de adquirir y ser, por eso, es que en este presente no dejo de azorarme de la ambición desmedida de algunos, la ambición en los hombres siempre ha existido, para algunos una ambición “sana” por ser, saber y aún tener lo cual es un derecho muy válido para quien con su esfuerzo lo logra, sin embargo, nunca como ahora la ambición ha rebasado los límites de la intolerancia y hasta berrinches que sirven para brincar toda clase de trancas, sin importar si son sociales, judiciales, constitucionales o… y ahí tenemos la descomposición de un ambiente político regiomontano con sus dices y diretes, del ambiente nacional e internacional, mientras el pueblo bueno aguanta estoicamente las debacles de las instituciones se ve y se siente el desencanto en los ciudadanos, y, las otrora tan anheladas candidaturas independientes.

En este cambio como dice la canción de Mónica Naranjo: A quien le importan, mientras tanto y entre tanto capricho y anticonstitucionalidad las iniciativas no cesan, asi que veremos permanentemente a la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena, podría llenar este escrito y convertirlo en el muro de los lamentos que ahora sí se lamenta de a de veras, o en el mundo de los migrantes arrepentidos de haber salido de su país, ya que si allá estaban mal han podido ver que siempre se puede estar peor, pero como la esperanza muere al último y es época navideña nosotros ponemos el arbolito con su nacimiento y preparamos las ollas para los buñuelos y las posadas reflexionando sobre las diferencias en el mundo y sus personajes y rezo porque al menos en mi México no sigamos cayendo en los mismos errores de elección con diferente gente, que al final son más de lo mismo, yo decido ver el lado claro del amanecer y el atardecer pues sin darme cuenta.

Hoy, doy gracias por lo que tengo, por lo vivido y lo que espero vivir, gracias por el aire que respiro, gracias porque si no hubiésemos sido hechos con precisión y nuestro mundo también, bastaría una fracción de diferencia en nosotros o en los parámetros que permiten a la tierra girar y al ecosistema funcionar para que dejásemos de existir y todo se paralice, estoy convencida que somos más los buenos y los que deseamos vivir en un mejor mundo que los malos y violentos, aunque en este momento en nuestro mundo se palpa el descontento y la frustración ante tanta violencia y falta de valores; mi alma ha madurado en el crisol de las pruebas exteriores e interiores y cada día busca florecer fuera de estos contextos sin renunciar a buscar el bien de mi país y mi gente.

Inclusive ahora, creo que debemos ser como las flores que con la lluvia y el viento salen fortalecidas, tal vez si tuviésemos más fe y retomásemos el credo de estar bien y no mal, de enfocarnos en decisiones sabias y conscientes comprenderíamos el salmo XXII: El Señor es mi pastor, nada me faltará aunque camine por cañadas oscuras, ningún mal temeré, ¡porque Tú, Señor, vas conmigo.

En México de un modo muy especial, los momentos de pruebas fuertes y sufrimientos nos han unido más, aunque no nos demos cuenta de ello. Por eso hoy, hagamos un recuento de lo bien recibido y adquirido y de lo perdido, demos gracias por lo que tenemos y carecemos,vivamos estas pruebas para marcar un camino de superación y amor buscando objetivos y estrategias en la fe del bien hacer y el bien haber, ni duda hay que en México se quiere mucho, que nuestra voluntad es querer y es la fuente de que juntos podemos construir con decisiones y con un voto cimentado en principios y respeto un país con gobernantes dignos de atender a las necesidades de los más y de los menos, todos somos uno y uno somos todos, mientras usted pone su granito de arena yo lo espero en angeldesofia@yahoo.com.mx agradeciéndoles sus comentarios.