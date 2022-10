Opinión | Tríptico sobre la alegría

Sentencias espirituales

Santa Teresa de Jesús (1515-1582), alma recia y muy poco dada al suspiro, era dura –como se sabe- con las monjas melancólicas y tristonas. Los rostros macilentos y grises la ponían fuera de sí. “¡Que no, hermanas, que no!, les decía. Que no hemos venido al convento a llorar, sino a amar”. Y les decía también: “¿Qué sería de nuestra casa si cada una trabajase para ocultar el poco ingenio que tiene? Ninguna tenemos demasiado. Que cada cual muestre con humildad el que tiene, para alegrar a las demás. No imitéis a esas pobres gentes que, en cuanto alcanzan un poco de devoción, toman un aspecto muy triste, no se atreven ya no a hablar ni a respirar, temiendo que la devoción se les escape . Ya somos bastante tontas por naturaleza; cuidemos de no serlo más por gracia”.

Sí, los santos hablan así. Hay que oírlos hablar para que no nos quedemos con la falsa impresión de que eran beatos.

Y que las almas quejumbrosas agradan bien poco al Señor con sus gemidos, es algo que los autores espirituales, cada uno por su lado y cual si se hubiesen puesto de acuerdo, no dejan de asegurar.

El Padre Faber (1814-1863), por ejemplo, a quien ya tuvimos la oportunidad de citar en este tríptico sobre la alegría, decía en una de sus conferencias espirituales: “El melancólico no podrá ser jamás sino un convaleciente en la casa de Dios. Podrá pensar mucho en Él, pero lo adora muy poco. Más le servirá Dios como enfermero que servirá él a Dios como a su Padre y a su Rey”.

¡Y aún no hemos citado a San Francisco de Sales! No lo citaremos aquí, sin embargo, por ser sus obras de sencilla adquisición. Pero citaremos, en cambio, a viejos autores cuyos libros nadie –o muy pocos- conocen ya y que, por su rareza, creo difícil que alguien pueda encontrar.

En otro de sus libros, el mismo Padre Faber decía también: “Un buen humor, dulce y paciente, es la mejor de las réplicas. Un hombre de humor agradable es, por su carácter, apóstol y evangelista; en primer lugar, porque persuade a los hombres de la verdad del evangelio; y, en segundo, porque les ofrece un retrato vivo del Divino Salvador” (La bondad).

Monseñor Retord, obispo de Tonkín, cuya vida nunca fue fácil y tuvo que vérselas a menudo con alarmantes dificultades, decía a sus feligreses: “¡Viva siempre la alegría! Aunque estuvieses tristes como un búho, os obligaría a reíros diez veces al día; pues ni la persecución que durante veinte años han pesado sobre mi cabeza, ni la buena media docena de enfermedades que me han asaltado terriblemente, ni la vejez, me han hecho perder un ápice de mi antigua alegría. Canto siempre, y bien fuerte, toda clase de canciones: endechas, cánticos, en chino, en latín y en francés, compuestos por mí o por otros”.

Un gran intelectual, hombre de profunda piedad y vasta erudición, pionero de la renovación litúrgica, Dom Guéranguer (1805-1875), abad de Solesmes, solía amonestar a sus monjes de la siguiente manera: “Quiero que seáis un aleluya de la cabeza a los pies”.

Cantar, sobre todo cantar. Es bueno. Hace bien. San Agustín alababa el remedio del canto y hasta llegó a decir que el que canta ora dos veces. Sobre todo, no hay que permitir que las bellas canciones que existen en el mundo las canten siempre otros, es decir, los artistas de la radio o de la televisión. ¡También nosotros cantemos! ¡Que éstos, con sus bellas voces, no nos hagan callar!

Decía el Padre Foch: “Reír y cantar, para afirmarse a sí mismo en las pequeñas desgracias, en los accidentes, en el malestar. Para acentuar en seguida la reacción contra los primeros movimientos de la naturaleza o del amor propio, contra la terquedad irritante del enemigo. Para impedir la invasión deprimente, la impaciencia, el mal humor”

Y seguía diciendo: “Reír y cantar para exigir de sí mismo hacer como si se estuviese contento, porque se debe estarlo, porque se quiere estarlo, porque no hay ninguna razón seria para no estarlo. Sólo una cosa importa: que Dios sea glorificado. Por lo tanto, siempre ¡aleluya!”.

El Padre Raúl Plus (1882-1958), a su vez –el P. Plus fue uno de los autores espirituales más leídos y traducidos de principios del siglo XX-, dice en una de sus obras: “A los que están tristes por temperamento y sin razón, hay que decirles que sigan adelante a pesar de su tristeza. Para conseguirlo, que traten de verlo todo de un modo perfectamente objetivo, es decir, que procuren considerar siempre las cosas desde el verdadero punto de vista, no agrandando los hechos, las intenciones, las causas de tristeza. El libro del Deuteronomio tiene razón en ser severo con los que no caminan “en la alegría y expansión del corazón” (28, 46), y Dante no dudó en asignar un lugar en el infierno a los que durante su vida lloraron cuando pudieron estar contentos. ¡Cuántos sufrimientos desaparecerían de este mundo si se pudieran extirpar todos los dolores creados por gusto y todos los que ha aumentado la imaginación. Hay que hacer economía de felicidad y no salpicarlo todo con hierbas amargas”.

Y, por último, para concluir este tríptico, ¿cómo no citar a Monseñor Gay? Este prelado francés, en uno de sus libros –hoy por desgracia inencontrables- dijo así: “El cristianismo es la religión de la alegría. Dios reprochará a muchos cristianos su tristeza, pues esa tristeza prueba que no tienen bastante fe, que su esperanza es débil y su amor mediocre”.

Bien, he terminado. ¡Uf, por fin! Pero era necesario. Y si por lo menos uno de mis lectores se enamora de algún pensamiento aquí transcrito y trata de hacerlo vida, sepa que con eso me doy por satisfecho.